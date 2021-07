Kyle Kuzma réclame un rôle plus régulier aux Lakers

La reconstruction des Lakers avec l’arrivée du tandem James/Davis ne s’est pas fait sans heurts. Certains comme Lonzo Ball ou Brandon Ingram ont fait leurs valises tandis que Kyle Kuzma, seul jeune joueur du roster californien à avoir « survécu », a vu son rôle forcément restreint.

Repassé sous la barre des 30 minutes en moyenne par match, le poste 4 a tout de même compilé 13 points et 6 rebond en moyenne en 2020/21. Les blessures de ses coéquipiers l’ont contraint à dépanner sur différents postes, une situation qui ne lui a pas permis de s’épanouir et qui a globalement pénalisé tout le groupe, en manque de fraîcheur.

« Il y a eu un peu de tout. Les blessures tout au long de la saison, les changements de rôles, certains gars qui viennent et sortent de l’équipe. La saison de NBA est déjà mentalement épuisante, et quand vous avez beaucoup de ces obstacles, ça ne fait que s’empiler », a-t-il déploré. « Si vous regardez toutes les équipes qui étaient dans la bulle et qui ont joué longtemps, elles ont eu beaucoup de blessures. Regardez Denver avec Jamal Murray, même le Heat, combien de blessures ils ont eu, et nous aussi. AD, LeBron, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, beaucoup de joueurs ont manqué des matchs, et je pense que l’épisode de la bulle y a contribué ».

« Difficile d’être régulier dans un rôle irrégulier »

Lorsqu’il se projette sur la saison prochaine, Kyle Kuzma aimerait avant tout retrouver de la stabilité et un rôle plus régulier afin de pouvoir retrouver son meilleur niveau.

« C’est le plus important pour moi, je veux juste jouer un rôle régulier », a-t-il ajouté. « Si j’ai cette possibilité, je serai en mesure de montrer ce que je peux vraiment faire. Il y a eu des moments cette année, et même avant dans ma carrière, où j’ai montré que lorsque j’évoluais dans un espace cohérent, à avoir le ballon en main, à rendre mes coéquipiers meilleurs, à shooter, à défendre, à prendre des rebonds, je pouvais être bon. Si je retrouve ça, je serai bon ».

L’atout de Kyle Kuzma dans cet effectif riche, c’est aussi sa polyvalence. Mais le poste 4 a bon espoir de retrouver de meilleurs standards dans un rôle mieux défini, tout en continuant à bosser tous les aspects de son jeu.

« Je peux vraiment le faire. J’y crois vraiment. Je ne me soucie pas vraiment de ce que les gens pensent ou disent. Je me connais et je connais mes capacités. C’est difficile d’être régulier dans un rôle irrégulier. Donc je suis enthousiaste à l’idée d’avoir une situation plus constante l’an prochain », a-t-il poursuivi. « J’ai fait un excellent travail chaque intersaison en essayant d’ajouter quelque chose à mon jeu. Je me suis transformé en un grand défenseur. Mon année de rookie, j’étais un plot en défense. Maintenant, je peux défendre sur quatre positions et vraiment avoir un impact de ce côté du terrain. Je travaille aussi sur mon dribble afin d’être capable d’aller où je veux sur le terrain plus efficacement et de ne pas uniquement être un shooteur dans les coins ».