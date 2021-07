L’assistant coach Melvin Hunt quitte Atlanta

Coach intérimaire de la franchise, après avoir pris la place de Lloyd Pierce début mars, Nate McMillan a été logiquement conservé par les Hawks après son superbe parcours en playoffs. Désormais installé pour plusieurs saisons, l’ancien entraîneur de Portland et d’Indiana peut assembler son propre staff.

Et il y aura du changement puisque The Athletic nous apprend le départ de Melvin Hunt, recruté en 2018 par Lloyd Pierce et spécialiste de la défense, dont le contrat prenait fin cet été.

Cet ancien assistant des Cavs, avec lesquels il a disputé les Finals en 2007, des Nuggets (il a même coaché Denver pendant 23 matches en 2015, après le départ de Brian Shaw) ou encore des Mavs va donc chercher un poste ailleurs.