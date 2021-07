Draft 2021 | Les Kings vont garder le silence sur les joueurs rencontrés

Depuis Tyreke Evans en 2009 et DeMarcus Cousins en 2010, les Kings ont régulièrement la possibilité de drafter dans les quinze premiers choix du premier tour. C’est ainsi qu’ils ont récupéré De’Aaron Fox ou Tyrese Haliburton en 2017 et 2020 par exemple. Sauf qu’année après année, la franchise a surtout misé sur les mauvais joueurs.

Les exemples sont très nombreux. En 2011, l’équipe échange son 7e choix pour mettre la main sur Jimmer Fredette, choisi en 10e position, alors que Klay Thompson, Kawhi Leonard, les frères Morris (Marcus et Markieff), Nikola Vucevic ou Jimmy Butler étaient disponibles. L’année suivante, en cinquième position, Sacramento jette son dévolu sur Thomas Robinson, juste devant Damian Lillard, Harrison Barnes et Andre Drummond.

En 2013, les Kings avaient promis de choisir C.J. McCollum en septième position, avant finalement de sélectionner Ben McLemore… Enfin, cinq ans après, avec leur deuxième choix, ils tentent un pari avec Marvin Bagley III alors que Luka Doncic et Trae Young ou encore Jaren Jackson Jr. et Collin Sexton étaient disponibles.

Les Kings feront-ils le bon choix en 2021, avec leur 9e choix ? En tout cas, ils changent de méthode puisque NBC Sports nous apprend que la franchise n’annoncera pas les joueurs qui viendront passer des tests et entretiens chez elle. Les « prospects » ne pourront pas non plus rencontrer les médias, pour évoquer ces workouts.

Ce silence est une pratique nouvelle, mais pas interdite par la ligue, même si on peut légitimement douter de l’efficacité. Car nul doute que des journalistes bien informés auront, eux, ces informations et pourront les communiquer publiquement dans la fouléee. On sait déjà que pendant le « Draft Combine » à Chicago, les Kings ont échangé avec plusieurs joueurs comme Moses Moody, Scottie Barnes, Keon Johnson ou encore James Bouknight.