Happy Birthday | Zion Williamson, la 21e rugissante

Ses performances individuelles sont tellement impressionnantes que l’on en oublierait presque que Zion Williamson n’était pas encore majeur à l’international. Mais c’est désormais chose faite pour l’intérieur des Pelicans, qui fête effectivement son 21e anniversaire en ce 6 juillet 2021.

Avec ses 27.0 points, 7.2 rebonds et 3.7 passes de moyenne, à 61% aux tirs et 70% aux lancers-francs, l’ailier-fort de NOLA a livré un superbe deuxième exercice en NBA, progressant à vitesse grand V, mois après mois. Son jeune âge n’a eu que peu d’influence sur ses prestations, même si les résultats collectifs de la Nouvelle-Orléans, 11e à l’Ouest (31 victoires – 41 défaites), toujours en manque de succès, laissent à désirer.

En revanche, les actions d’éclat du 4e plus jeune joueur de l’histoire (20 ans et 244 jours) à être sélectionné pour le All-Star Game ne manquent pas, elles. Aussi bien lors de cette saison 2020/21, que lors de sa saison rookie 2019/20, ou encore auparavant. En témoigne cette compilation des meilleurs dunks réussis par Zion Williamson au cours de sa carrière.

« High-school », NCAA, Summer League, NBA : tout y passe, et ces différents dunks nous permettent d’apprécier toutes les qualités athlétiques et le côté spectaculaire du phénomène physique qu’est Zion Williamson. Sauf improbable et regrettable catastrophe, la légende de l’ancien « Blue Devil » de Duke ne fait que commencer et il nous tarde déjà d’en savourer les moindres instants, dans les prochaines années.