À Milwaukee, les dirigeants savourent un travail de longue haleine

L’argent ne fait pas tout, et le monde du divertissement sportif professionnel regorge d’exemples pour le démontrer. Wes Edens, Marc Lasry et Jamie Dinan, nouveaux propriétaires de la franchise des Bucks arrivés en 2014, en avaient beaucoup. Entre ambition et humilité, ils ont su en faire bon usage pour faire grandir ce petit marché récompensé aujourd’hui par une qualification pour les finales NBA, une première depuis 1974.

L’ambition, Wes Edens et ses associés l’ont eue dès qu’ils ont offert 550 millions de dollars à Herb Kohl pour racheter la franchise, en promettant de la maintenir à Milwaukee et d’investir dans une nouvelle salle.

« J’ai dit à tout le monde : ‘Regardez, notre objectif est de gagner le titre' », s’est souvenu Wes Edens au sujet de la première réunion avec les salariés des Bucks il y a sept ans de cela. « À l’époque, trois des quatre équipes qui étaient en finale de conférence venaient de petits marchés. J’ai dit qu’il n’y avait aucune raison pour que les équipes des petits marchés ne puissent pas gagner. Et nous allons sans aucun doute gagner un titre ici, et si vous ne pensez pas que c’est un objectif raisonnable, alors vous pouvez démissionner dès maintenant ».

Lentement mais sûrement

Un objectif vertigineux alors que Milwaukee venait de terminer l’exercice 2013/14 à la dernière place de la conférence Est. Mais la direction était impulsée, avec un projet de nouvelle salle, le Fiserv Forum, et des choix sportifs qui ont été payants.

Sur ce point, les Bucks ont multiplié les bons coups, en confiant le poste de président à Peter Feigin dès octobre 2014, en sécurisant l’avenir de Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo, en engageant un GM, Jon Horst, alors âgé de 34 ans, et en trouvant le coach qui allait faire progresser son groupe : Mike Budenholzer.

L’humilité, c’est de reconnaître que malgré toutes ces étapes qui ont accompagné les Bucks jusqu’au succès, le tout magnifié par la sortie de terre du Fiserv Forum, les dirigeants n’ont finalement fait que leur boulot, et que tout le mérite en revient aux véritables « acteurs » du jeu.

« Je vais vous dire que réalisons que nous avons eu beaucoup de chance », a déclaré Marc Lasry. « Si vous travaillez très dur, les choses vont s’arranger pour vous. Je vous dirais que la raison pour laquelle nous sommes arrivés là où nous sommes, c’est d’abord et avant tout grâce à Giannis, ensuite l’équipe, les joueurs et nos entraîneurs. Je vous dirais que Jon Horst a fait un travail phénoménal. Peter Feigin, Bud ont fait un travail phénoménal. Tout ce qu’on a fait, c’est d’essayer de mettre une direction dessus ».

Même son de cloche de la part de Jamie Dinan : « Je pense que nous avons tous l’humilité de reconnaître qu’on a fait de notre mieux, qu’on a su se fier à nos experts. Mais au bout du compte, ce sont les joueurs sur le terrain qui font bouger les choses ».

Une campagne 2021 riche en émotions

L’amour du terrain, c’est aussi ce qui a boosté ce groupe d’investisseurs dans ce projet. Et chacune des étapes, notamment les nombreux échecs, a été vécue comme des fans, rendant cette campagne d’autant plus savoureuse.

Pour Marc Lasry, l’un des moments forts a été ce Game 7 remporté après prolongation sur le parquet des Nets. Ce dernier se souvient de ce panier incroyable de Kevin Durant qui a permis à Brooklyn d’arracher la prolongation mais qui aurait pu, à quelques centimètres près, mettre fin à la saison de Milwaukee.

« Lorsque Durant a eu le ballon et a effectué le dernier tir avant le buzzer, je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, j’espère que ce n’était pas un 3-points' ». Les Bucks l’ont emporté durant les cinq minutes supplémentaires, un épisode qui a également rappelé ce devoir d’humilité alors que tout aurait pu basculer.

Pour Jamie Dinan, c’est le Game 4 à Atlanta et la blessure de Giannis Antetokounmpo qui été un moment particulièrement intense. Assis de l’autre côté du terrain, il ne se répétait qu’une seule chose : « Faites que ce ne soit pas Giannis, faites que ce ne soit pas Giannis », avant de se rendre à l’évidence. « J’ai regardé qui était encore debout, et par élimination, j’ai su que c’était Giannis ».

Milwaukee a tenu bon malgré ces épreuves et l’explosion de joie a été à la hauteur de l’accomplissement à l’issue du Game 6 remporté face aux Hawks, synonyme de qualification pour les finales NBA.

« J’ai traversé le terrain en courant et j’ai embrassé tout le monde. C’était un moment intense en émotions », a pour sa part évoqué Wes Edens, espérant que le meilleur soit à venir, à partir de ce soir.