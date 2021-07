À Phoenix, la compétitivité de Chris Paul est uniquement un moteur

L’esprit de compétition et la rage qui habitent Chris Paul depuis son arrivée en NBA sont à la fois la plus grande force et la plus grande faiblesse du meneur. Chez les Clippers ou chez les Rockets, elles l’ont ainsi poussé mais elles ont aussi fini par éloigner le joueur de ses coéquipiers, fatigués de ses reproches incessants.

Blake Griffin, DeAndre Jordan, James Harden… Ils ont tous fini par être agacé par ce leadership tatillon et exigeant, et Chris Paul a donc dû évoluer, comme le reconnait Monty Williams.

« Le leadership, c’est délicat. Ce n’est du leadership que si les gens vous suivent. Sinon, vous vous promenez tout seul »

« Le leadership, c’est délicat », confirme le coach à USA Today. « Ce n’est du leadership que si les gens vous suivent. Sinon, vous vous promenez tout seul […] Il y a des moments où il doit dire directement aux gens ce qu’il en est, et puis il y a des moments où je l’ai vu diriger d’une manière différente de ce qu’il faisait il y a 11 ans. Il est préférable d’être efficace que d’avoir raison. Parfois, lorsque vous occupez un poste à responsabilité, si vous avez l’impression de devoir avoir raison tout le temps, vous allez probablement rester seul à essayer de trouver des moyens d’être efficace et d’entraîner tout le monde avec vous. »

Chris Paul confirme qu’il a dû apprendre à mettre de l’eau dans son vin, comme lors du Game 6 face aux Clippers, alors que Paul George et ses coéquipiers recollaient au score.

« Plus jeune, j’aurais sauté et hurlé sur le banc », concède-t-il. « On apprend à faire avec le caractère des gars. Si on pète les plombs, ça peut les rendre nerveux ou timides. J’ai appris des expériences, bonnes ou mauvaises. »

Le meneur fait également avec une génération différente. Blake Griffin, DeAndre Jordan et James Harden n’ont que 4 ans de moins que lui alors que 10 et 12 ans le séparent de Devin Booker et Deandre Ayton, respectivement. Ces derniers ont grandi en le regardant jouer et la relation avec ces très jeunes joueurs qui l’idolâtrent n’est donc pas du tout la même, comme ce pouvait également être le cas à Oklahoma City, avec Shai Gilgeous-Alexander.

« Tout ce que Chris me dit ou me demande de faire, ça vient du cœur. Ce mec adore la compétition. Si vous êtes un vrai compétiteur, vous n’écoutez pas seulement la façon dont on vous parle. Vous recevez juste le message que nous allons y arriver »

Pour Deandre Ayton, le leadership de Chris Paul est d’ailleurs « la meilleure chose qui lui soit arrivée ». Et comme on ne se refait jamais totalement, le meneur lui a pourtant souvent hurlé dessus cette saison, mais « ça a plutôt bien tourné » s’amuse le pivot. « Tout a fonctionné, car ça avait un but », explique-t-il. « Tout ce que Chris me dit ou me demande de faire, ça vient du cœur. Ce mec adore la compétition. Si vous êtes un vrai compétiteur, vous n’écoutez pas seulement la façon dont on vous parle. Vous recevez juste le message que nous allons y arriver. C’est le type de relation que nous avons. »

Les jeunes Suns comprennent que tout ce que fait Chris Paul n’a qu’un seul but, la victoire, et ils ne se formalisent donc pas si la forme est parfois brutale ou un peu maladroite.

« Il n’y a pas d’ego en jeu », conclut Devin Booker. « C’est le plus important. Nous voulons tous les deux voir l’autre réussir, nous voulons tous les deux que l’équipe réussisse, nous voulons tous que l’équipe réussisse. Donc, quand vous êtes tous sur la même longueur d’onde ainsi, les relations ont tendance à se mettre en place. »