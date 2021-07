Télévision : des audiences correctes pour la finale de conférence Ouest

Si on pouvait craindre une forte baisse des audiences lors de ces finales de conférence Ouest à cause de l’absence des Lakers ou de Kawhi Leonard, cette palpitante série entre Suns et Clippers a tout de même intéressé les spectateurs.

Pou ces six matchs, les chaines ont attiré en moyenne 5.38 millions de téléspectateurs pour chaque rencontre.

Ce chiffre représente une augmentation de 19% par rapport à l’affrontement de l’année dernière entre les Lakers et les Nuggets, mais ça reste 29% de moins que la série opposant les Warriors et les Blazers en 2019.

Sur ces six matchs, le dernier se place même comme la 3e plus grosse audience des playoffs avec 5,86 millions de téléspectateurs, derrière les Game 7 Bucks-Nets (6,91 millions) et Hawks-Sixers (6,16 millions).

Outre le retour des fans dans les salles pour ces playoffs, ces audiences s’expliquent également par le parcours des Suns. En effet, d’après Sport Media Watch, la formation de Monty Williams a joué 10 des 20 matchs les plus regardés sur cette campagne de playoffs. Les fans veulent peut-être voir Chris Paul disputer ses premières Finals…