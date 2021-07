Finals NBA : les frères Antetokounmpo dans l’histoire ?

À partir de demain soir, Thanasis et Giannis Antetokounmpo vont disputer une finale NBA sous les mêmes couleurs, et même si c’est un exploit très rare, il a déjà été réalisé dans l’histoire. Cela remonte à très, très loin puisqu’il s’agissait d’Al et Dick McGuire, coéquipiers aux Knicks il y a… 70 ans ! Ils avaient atteint, ensemble, les Finals NBA en 1952 et 1953. Pour la petite histoire, ce sont les deux seuls frères à être au Hall Of Fame !

On notera aussi que Thanasis et Giannis Antetokounmpo succèdent à leur frère Kostas en finale NBA ! Trois frères en finale NBA, est-ce que c’est déjà arrivé ? Là encore, la réponse est « oui » !

Il s’agit de la fratrie Jones avec Caldwell, qui avait atteint les Finals en 1977, 1980 et 1982 avec les Sixers. Il avait été imité par Major en 1981 avec les Rockets, et enfin par Charles en 1995, toujours avec les Rockets. Seul Charles a d’ailleurs été champion NBA, et c’était aux côtés d’Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler.

Seuls les frères Gasol sont titrés

La famille Jones était à part puisque Wil Jones avait disputé les Finals ABA en 1975 avec les Kentucky Colonels.

Pour finir, on rappellera que seuls deux frères ont gagné le titre, il s’agit de Pau et Marc Gasol, champions NBA respectivement avec les Lakers et les Raptors.

Ce qui signifie que si Milwaukee s’impose face à Phoenix, les frères Antetokounmpo deviendraient les premiers à gagner le titre ensemble dans la même équipe, mais aussi la première famille avec trois frères titrés !