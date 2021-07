Bogdan Bogdanovic : « De loin, l’année la plus dingue de ma carrière ! »

Il y a huit mois, ESPN annonçait son arrivée aux Bucks dans le cadre d’un « sign-and-trade », et tout le monde applaudissait cette superbe prise de Milwaukee. Sauf que les Bucks n’avaient pas respecté les règles, et la NBA les punit, tandis que Bogdan Bogdanovic préfère finalement rejoindre les Hawks où l’attend un plus gros salaire.

C’est dire si cette finale de conférence Est avait un goût particulier pour le Serbe, et en conférence de presse, il est donc revenu sur cette saison pas comme les autres où il s’est blessé au genou, a attrapé le Covid, pour finalement vivre les premiers playoffs de sa carrière.

« C’est de loin l’année la plus dingue de ma carrière. J’ai pensé à tellement de choses… Au début surtout quand je ne savais pas où j’allais jouer, et ce qu’il allait se passer pour la suite de ma carrière. Puis je me suis blessé, puis à la « trade deadline », mon nom a circulé partout. Je suis fier d’être revenu après ma blessure, de m’être battu pour retrouver une place dans l’équipe, et d’avoir vécu une année aussi difficile. Au final, je suis content de ce que j’ai fait. Pas totalement satisfait, mais juste un peu heureux de la manière avec laquelle l’année se termine pour moi. »

« Quand je regarde la NBA, les jeunes ne donnent pas l’impression de se défoncer tous les soirs. Ils choisissent leurs matches »

Que retient-il justement de cette « année dingue » entre blessure, Covid et parcours surprise en playoffs ?

« C’est une longue histoire. Je ne sais pas vraiment par où commencer, mais j’ai l’impression de prouver une fois de plus que, lorsqu’on est au plus mal et au plus bas, et qu’on touche le fond, on peut toujours trouver un moyen de se relever et de se battre, et je ne perdrai jamais cela en moi. C’est comme si j’avais toujours cette confiance en moi pour me relever, et ce même après les pires journées. Peu importe, je vais me battre et je vais trouver un moyen. »

Sur le plan du jeu, Bogdan Bogdanovic a semblé épanoui dans cette équipe où il fait figure de vétéran malgré son inexpérience des playoffs. « Ce qui me rend fier de cette équipe, c’est qu’elle est jeune mais déjà compétitive. Il y a beaucoup de jeunes, et quand je regarde la NBA, les jeunes ne donnent pas l’impression de se défoncer tous les soirs. Ils choisissent leurs matches. Mais dans ce groupe, ils se battent malgré les blessures. Ils sont prêts à jouer chaque soir. Ils ont conscience de ce qu’il faut faire pour gagner. Ils l’ont observé, ils l’ont accepté, et tout le monde est prêt à se sacrifier. C’est difficile à trouver, mais quand vous avez ce type de groupe, cela simplifie les choses pour gagner, et pour maintenir la franchise dans la bonne direction. Voilà ce qui me rend le plus fier. »

Peut-être faut-il y lire un petit message pour les Kings où le talent est là, mais où les joueurs, et les jeunes en particulier, n’étaient pas prêts à faire tous les sacrifices.