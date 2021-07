LeBron James, star de la comédie familiale de l’été

Plus de 24 ans après la sortie en France du premier opus mettant en scène Michael Jordan et Bill Murray, le nouveau Space Jam, intitulé « une nouvelle ère », va bientôt investir les salles obscures, avec cette fois LeBron James comme acteur et personnage principal.

Ce dernier a profité d’une projection exceptionnelle au Six flags Magic Mountain de Los Angeles, où de nombreuses stars avaient été invitées pour l’occasion (G-Eazy, Tiffany Haddish, MGK, Megan Fox, Olivia Rodrigo, Chris Brown, Tyga, Diplo) pour parler un peu du film et de son aspect « familial ».

« C’est un super film familial, durant lequel vous pouvez profiter de la présence de votre famille et de vos proches », a-t-il déclaré. « C’est le but de ce film. J’espère que nous apporterons beaucoup de rires et de plaisir et un peu de compassion dans beaucoup de foyers. Je pense que c’est le meilleur film de l’été et j’espère que tout le monde pensera la même chose ».

Une comédie « père-fils »

Au-delà de l’histoire en elle-même, au cours de laquelle LBJ se retrouve plongé dans le monde numérique de Warner Bros. pour affronter une intelligence artificielle avec pour mission finale de vaincre le « Goon Squad », le King a également rappelé l’autre aspect du film, évoquant un lien entre un père et son fils.

« Mon personnage, c’est moi. Je joue LeBron James, mais ce que les gens vont voir et ce à quoi il faut s’attendre, c’est ma compassion pour mes enfants et l’écoute de mes enfants, l’un d’entre eux en particulier. Je comprends que même si j’ai mes propres rêves de ce que je veux que mon enfant devienne, ils ont aussi leurs propres rêves et je dois les écouter ».

Même s’il est habitué à la présence de la caméra et qu’il a pu se faire la main à travers de nombreux spots publicitaires, ce sera le tout premier film dans lequel LeBron James incarnera le rôle principal. Comme sur les terrains de jeux, le King est visiblement aussi à l’aise en studio d’après Don Cheadle, l’autre acteur majeur du film. « Les gens vont être vraiment surpris de voir à quel point LeBron est bon dans le film ».

Dernière indiscrétion en attendant la sortie officielle du film, la préférence du King pour un personnage de Warner Bros en particulier : « Mon préféré de tous les temps est Bugs, j’ai un parti pris pour Bugs. Ses rires, ses blagues et sa comédie en elle-même sont tout simplement incroyables », a-t-il conclu.