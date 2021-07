Puma boucle sa trilogie avec la « Triple »

La collection de chaussures dédiées à la pratique du basket s’est agrandie chez Puma avec l’arrivée de la « Triple », faisait suite à deux autres modèles qui ont cartonné, la All-Pro et la RS-Dreamer, meilleures ventes de la marque.

Comme son nom, la « Triple » arbore un design plutôt simple avec une grosse base au niveau de la semelle travaillée pour les appuis spécifiques à la pratique du basket. On note également la présence de quatre points d’aération et d’un ballon de basket présent sur la languette.

La « Triple » sortira ce jeudi 1er juillet en trois coloris : un noir avec la bande Puma en blanc et les contours du col et de la languette en jaune, un rouge et noir ainsi qu’un blanc et noir. Et comme les modèles précédents, le prix est très attractif puisque la triple sera mise en vente à 80 dollars sur le territoire américain.

(Via KicksOnFire)

