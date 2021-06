Tim Hardaway Jr. intéressé par le Heat ?

Pat Riley avait tout calculé, en permettant au Heat d’obtenir le plus d’espace financier possible pour aborder l’intersaison 2021 et viser Giannis Antetokounmpo. Sauf que le double MVP des Bucks a prolongé en décembre 2020 et Miami se retrouve donc avec beaucoup d’argent à dépenser cet été et un effectif à assembler.

En effet, seuls Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro, Precious Achiuwa et KZ Okpala sont sous contrat pour la saison prochaine puisque Goran Dragic et Andre Iguodala possèdent une « team option » et c’est donc le Heat qui aura la main pour les conserver ou pas.

Un des dossiers à gérer, ce sera celui de Victor Oladipo, de nouveau blessé au tendon du quadriceps droit en mai dernier. Le Heat voudra-t-il le prolonger ? Peut-être qu’une autre solution, plus fiable physiquement, pourrait se présenter puisque le média floridien Five Reasons annonce que Tim Hardaway Jr. est « intrigué » par la franchise et aimerait rejoindre le Heat. Une rumeur confirmée par Sport Illustrated.

Pourtant, l’arrière des Mavericks, qui sort d’une bonne campagne de playoffs (17 points de moyenne contre les Clippers), clame son amour pour la franchise de Dallas et souhaite y rester.

Les récents changements au sein de la franchise texane, l’arrivée de Jason Kidd sur le banc et le changement de GM, pourraient-ils le faire changer d’avis ? Ou un plus gros salaire en Floride, qui serait un argument de poids, sans oublier l’idée de suivre le chemin de son père, Tim Hardaway, qui fut avec Alonzo Mourning la star du Heat entre 1996 et 2001.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une franchise de se séparer (ou non) d’un joueur et d’en faire un free agent. À l’inverse, une équipe peut activer cette clause pour éviter qu’un joueur ne soit free agent.