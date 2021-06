Les Mavericks voulaient faire le point avec Jason Kidd sur sa condamnation pour violences conjugales

Si l’ambiance a été assez étrange à Portland, lors de la présentation de Chauncey Billups, elle l’est également du côté de Dallas, après l’arrivée de Jason Kidd sur le banc. Ce dernier, comme l’ancien meneur des Pistons, a vu resurgir une vieille histoire de violences conjugales, en marge de son intronisation.

En effet, en 2001, Jason Kidd avait reconnu avoir été violent envers sa femme Joumana. Vingt ans après, il s’installe sur le banc d’une franchise qui a été au centre des polémiques depuis quelques années pour des histoires de harcèlement. Il fallait donc mettre les choses à plat.

« Je lui ai dit que c’était gênant, mais que c’était ainsi », reconnait Cynt Marshall au Dallas Morning News, en charge de ces questions chez les Mavericks depuis 2018 après avoir été engagée suite au scandale autour de l’ancien président Terdema Ussery. « Cela fait partie de l’histoire des Mavericks, donc je devais en parler. Et c’est aussi une partie de mon histoire. On devait en parler pour plusieurs raisons donc. Quand j’ai raccroché le téléphone, je ne voyais aucune raison de ne pas l’engager. Aucune. Même si je ne néglige pas ce qu’il s’est passé. »

Cynt Marshall, qui a subi plus jeune des violences de la part son père, a eu deux « longues et intenses » conversations avec le nouveau coach des Mavs.

« J’ai dit à Jason que j’avais besoin d’en savoir un peu plus sur son parcours, notamment les détails de cet incident de 2001, et n’importe quel autre détail qu’il voulait me livrer. C’est une histoire qu’on ne pouvait pas ignorer, car je suis là pour ça. J’ai aussi évoqué avec lui mon enfance et mon expérience avec les violences familiales. »

Poussée par Mark Cuban, mais aussi parce que c’est son travail de vérifier chaque nouvelle embauche, elle était consciente du besoin de transparence autour de l’arrivée de Jason Kidd, qui devrait sans doute revenir sur cet épisode de sa vie quand il sera présenté à la presse, le 15 juillet prochain.

« Si le sujet était émouvant pour moi, je sais que cela pouvait être un problème pour nos employés, notamment les femmes, et pour les fans. On ne pouvait pas laisser couler cela, donc on l’a abordé. Ça fait partie du processus. »