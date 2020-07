Les Mavericks répondent à un article accusant un de leur dirigeant d’agression sexuelle

Comme il y a deux ans, c’est par Sports Illustrated que le scandale arrive chez les Mavericks. Le magazine a en effet sorti ce 29 juillet un très long article pour raconter l’histoire d’une femme, renommée Sarah pour protéger son identité, qui aurait été agressée sexuellement par Tony Ronzone, directeur du personnel au sein de la franchise.

Les faits auraient eu lieu à Las Vegas, en juillet 2019. Après avoir passé la soirée avec Tony Ronzone, Sarah explique avoir rejoint la chambre d’hôtel de ce dernier pour récupérer des places pour les rencontres de Summer League. C’est alors que l’homme de 55 ans, alcoolisé d’après les dires de la plaignante, l’aurait embrassée de force, puis l’aurait couchée sur le lit pour ensuite placer sa main entre ses jambes. Tout ça malgré les refus répétés de Sarah.

Un e-mail envoyé directement à Mark Cuban

Dans les minutes et les jours qui ont suivi cette agression, Sarah a parlé de ce moment avec plusieurs connaissances. Puis, en septembre 2019, elle décide d’écrire à Mark Cuban pour lui raconter cette histoire. Le propriétaire de la franchise a transféré ce mail à Cynthia Marshall, en charge de ces questions chez les Mavericks depuis 2018 puisqu’elle avait été engagée après le scandale autour de l’ancien président Terdema Ussery.

Seulement, comme Cynthia Marshall l’a indiqué à Sports Illustrated, d’après elle et après une enquête menée en interne, il n’y a « aucune preuve d’agression sexuelle », et donc impossible de sanctionner Tony Ronzone.

L’accusé, lui, bien que contacté par le magazine, n’a pas souhaité s’exprimer et c’est son avocat qui parle dans l’article. Il évoque simplement des « déclarations sans fondement ».

Dans la foulée de la publication de cet article, les Mavericks ont réagi via un communiqué. Ils estiment que l’enquête de Sports Illustrated est « partiale, incomplète et sensationnaliste avec des imprécisions et des omissions ».

Dans un communiqué, les Mavericks dénoncent une enquête bâclée

De plus, le communiqué parle de « six mois d’enquête avec trois enquêteurs chevronnés » et les Mavericks réfutent avoir été mis au courant des déclarations sous serment effectuées par les connaissances de la plaignante. Les avocats de cette dernière affirment, eux, avoir transmis ces informations et même demandé en échange un accord de non-divulgation. « Il est parfaitement clair, en voyant les communications entre la présumée victime et ses avocats décrites dans l’article, qu’ils n’ont jamais eu l’intention de donner aux Mavs ces informations, à moins que la franchise ne vienne à la table des négociations », peut-on lire dans le communiqué.

Les Mavericks avancent « avoir toujours répondu immédiatement à chaque déclaration de la présumée victime pendant et après l’enquête », et ils ont également communiqué cette histoire à la NBA – la ligue le confirme – comme la franchise est désormais est obligée de le faire depuis le scandale de 2018. Rappelons-le, suite à cette affaire, les Mavs avaient écopé d’une sanction de 10 millions de dollars !

En réponse au communiqué des Mavs, Sports Illustrated a réagi avec un court message, expliquant que l’histoire de Sarah était « crédible et soutenue par des déclarations sous serment », dont une a été faite par un ancien agent du département de la sécurité intérieure des États-Unis, aujourd’hui employé par une équipe NBA.

Là où les Mavericks estimaient que Sarah changeait parfois de version des faits et que Sport Illustrated avait omis certains détails, dont certains textos échangés, les journalistes répondent qu’ils attendent toujours les preuves matérielles de ces erreurs et que Sarah a toujours été constante dans ses déclarations au fil des mois.