Kevin Durant se réjouit du retour de New York sur le devant de la scène en NBA

Avant de s’envoler pour Tokyo où il tentera de briguer sa troisième médaille d’or olympique, Kevin Durant est revenu sur l’année écoulée chez les Nets.

Battu par les Bucks au terme d’un épique Game 7, l’ailier garde en travers de la gorge cette défaite même s’il se dit satisfait de la culture mise en place chez les Nets.

Une base solide pour l’année prochaine

Le double champion NBA a bluffé la Grande Ligue avec son retour fracassant, intervenu après une année blanche à soigner sa rupture du tendon d’Achille. « Je reçois beaucoup de félicitations du genre : ‘C’était une bonne année’ ou ‘C’est bien ce que tu as fait' » explique Kevin Durant dans des propos relayés par Yahoo! Sports.

Toutefois, le scoreur estime qu’il n’y a pas de quoi s’attarder sur son bilan personnel.

« Mais je n’ai rien fait. On a perdu. Vous voyez ce que je veux dire ? Je savais que je pouvais jouer. Je savais que j’étais bon. J’ai déjà marqué 48 points, j’ai déjà joué de gros matchs et mis de gros tirs. Donc pour moi, je n’ai rien fait de spécial car on a perdu » insiste ainsi l’ancien du Thunder et des Warriors.

Ce dernier préfère se pencher sur les prestations collectives. « Par contre, nous avons construit une certaine culture aux Nets avec l’engouement des fans. Désormais, les gens nous regardent en se disant : ‘Ok, les Nets peuvent être de sérieux prétendants l’année prochaine.’ Et j’aime ça. J’ai aimé aussi la saison régulière mais être en playoffs avec les gens qui viennent nous voir pour des gros matchs, c’est très important pour construire une culture. »

La rivalité avec les Knicks remise au goût du jour

Les fans mettaient déjà sûrement les Nets parmi les favoris au titre en début d’année et encore plus avec l’arrivée de James Harden. Malheureusement pour eux, les Bucks et les blessures ont joué les trouble-fête en playoffs.

De quoi revenir l’année prochaine avec le couteau entre les dents, et de remettre New York sur le devant de la scène en NBA, avec également le rebond des Knicks. « On avait deux équipes en playoffs. Désormais, les fans des Nets et des Knicks peuvent se chambrer parce que les deux équipes sont fortes. Il y a aussi la rivalité entre le Madison Square Garden et le Barclays. Donc c’était vraiment une bonne ambiance. Quand tu regardais dans les gradins, tu voyais des célébrités comme Beyoncé, Jay-Z, Bryan Cranston ou encore Travis Scott. »

Avec des salles pleines, les matchs opposant les Knicks et les Nets risquent d’ailleurs d’être encore plus savoureux. « En voyant l’énergie qui régnait pour les matchs de cette année, on se demande à quoi va ressembler l’année prochaine. C’est cool de faire partie de ça » conclut Kevin Durant.