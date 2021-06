Toujours pas de Kawhi Leonard pour le Game 5 face aux Suns

Sans surprise, les Clippers ont annoncé que Kawhi Leonard ne serait pas disponible pour le Game 5 de la finale de conférence Ouest, face aux Suns, qui se tiendra la nuit prochaine.

Touché au genou lors du Game 4 face au Jazz, lors du tour précédent, « The Klaw » va donc rater son 7e match de suite, et on ne connait toujours pas la gravité ni le diagnostic exacts du problème. Un flou étrange, même s’il semble désormais clair qu’il y a peu de chances de revoir l’ancien des Spurs et des Raptors dans ces playoffs.

C’est donc sans lui que Paul George et ses coéquipiers vont essayer de renverser la série face à Phoenix, la moindre défaite étant désormais synonyme de vacances, puisque la troupe de l’Arizona mène 3-1.

« On a battu Utah en gagnant quatre matchs consécutifs. Donc c’est très faisable » a tenu à rassurer Tyronn Lue.