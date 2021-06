Un peu de douceur sur la nouvelle Kamikaze II

Reebok nous avait habitué à des déclinaisons bien plus barrées de sa Kamikaze II. Disponible à partir du 2 juillet, le nouveau modèle à paraître se veut plus « sobre », s’affichant principalement en deux teintes de beige »moderne », en daim et en nubuck sur la tige ainsi qu’avec une bande « marron clair » (pour ne pas dire beige foncé) sur la semelle.

Des accents turquoises complètent cette Kamikaze II au niveau de la marque Reebok, la languette, le talon et la semelle extérieure, en caoutchouc. Rendez-vous début juillet avec 120 dollars en poche pour vous les dégoter.

(Via KicksOnFire)

—

