Reggie Miller adore l’attitude de Trae Young

Quand un joueur fait taire Spike Lee, Reggie Miller ne peut que l’apprécier ! Trae Young n’a pas manqué l’occasion d’illuminer la campagne de playoffs pour sa toute première participation en « postseason ». Depuis le premier tour, Atlanta s’est démarqué en parvenant à faire de gros coups à l’extérieur, avec un Trae Young bien souvent en fusion.

Le meneur avait donné le ton dès le tout premier match de la première série sur le parquet des Knicks en inscrivant le panier de la gagne. Son dernier exploit en date a eu lieu du côté de Milwaukee où il a signé sa meilleure prestation offensive, à 48 points, 11 passes décisives et avec la victoire en prime, 116-113 !

Un digne successeur en matière de « trashtalking »

Désormais consultant sur TNT qui couvre la finale de la conférence Est, Reggie Miller avoue avoir été bluffé par la pépite des Hawks. Alors que Trae Young ne fait pas l’unanimité aux yeux du grand public, l’ancien sniper des Pacers a pour sa part choisi son camp, expliquant les raisons pour lesquelles il était devenu « fan ».

« C’est sa confiance que j’aime le plus chez lui. Les gens disent qu’il est à la limite de l’arrogance. Ça ne me dérange pas. J’aime un gars qui a confiance en ses capacités. Les gens doivent comprendre ce qu’il faut pour être un sportif professionnel. L’ensemble de ses compétences, le tir, le dribble, les floaters, les drives, c’est un nombre incalculable d’heures au gymnase. Je respecte ça parce que je suis passé par là. Je le sais. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. J’aime l’ego qu’il a. C’est quelque chose qui est plaisant à regarder », déclare-t-il avant le Game 2, ce soir.

Reggie Miller se reconnaît aussi dans l’attitude de Trae Young, ce côté « mal aimé » qu’il a lui aussi pu ressentir dans sa carrière et cette façon de faire monter la pression par le « trashtalking », comme il a pu le faire avec Spike Lee lors de ses affrontements avec les Pacers.

« Tout le monde ne peut pas être acclamé et adoré dans les salles adverses », ajoute-t-il ainsi. « Michael Jordan était adoré partout où il allait, pas seulement à domicile mais aussi à l’extérieur. C’était le meilleur joueur. Je l’ai accepté et j’ai aimé être le vilain petit canard. On dirait que Trae apprécie de jouer à l’extérieur, de se produire au plus haut niveau et de faire taire les foules ».

Une détermination décuplée en milieu hostile

Trae Young a en effet multiplié les « provocations », en mettant son doigt sur sa bouche après son « floater » victorieux au Garden, en mimant une clim’ un peu trop appuyée après un gros shoot en se frottant les bras, ou plus récemment, lorsqu’il a pris tout son temps pour claquer un 3-points sur le parquet de Milwaukee, défiant Jrue Holiday avec un mouvement de l’épaule avant de mettre son tir. Comme l’a senti Reggie Miller, le meneur des Hawks a toujours aimé évoluer à l’extérieur.

« J’ai toujours aimé ça à l’extérieur », glisse l’intéressé. « J’aimais jouer contre la foule adverse, une équipe adverse. J’avais l’impression de n’être qu’avec mon équipe, et qu’il n’y avait qu’eux dans la salle. Je pense que ça rapproche vraiment notre groupe. Nous sommes un groupe soudé. Quand vous êtes à l’extérieur, ça vous oblige vraiment à vous rapprocher de vos coéquipiers, à trouver un moyen de gagner ».

Plus l’adversité et la pression seront présentes, plus Trae Young se dépassera. « Il aime être dans la lumière », conclut John Collins. « J’avais oublié le « shimmy », mais c’est juste Trae. C’est son style. Si ça l’aide à mettre son tir, alors continue de te trémousser, mon garçon ». Ça promet pour la suite de la série !