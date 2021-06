NCAA : le très suivi Dior Johnson choisit Oregon

Après avoir annoncé qu’il avait choisi Syracuse avant de se rétracter neuf mois plus tard, le jeune meneur de 17 ans Dior Johnson (1m91, 82kg) a décidé de s’engager avec les Ducks d’Oregon pour la rentrée 2022.

Sur les tablettes de nombreuses universités de renom, comme Alabama ou Kentucky, il avait également reçu l’intérêt de la NBL, où les New Zealand Breakers auraient été prêts à lui offrir un contrat à un million de dollars… Mais le plan concocté par Coach Crutchfield, ancien d’Oklahoma où il a recruté Trae Young et Coach Altman, qui a récemment modelé Payton Pritchard, a réussi à convaincre Dior Johnson de signer. Un an à l’avance donc !

« J’ai décidé de m’engager avec Oregon du fait des très bonnes relations que j’ai établies avec le coaching staff », explique-t-il. « Coach Crutchfield et Coach Altman m’ont accueilli à bras ouverts depuis le premier jour. On s’est retrouvé sur la même longueur d’onde très rapidement avec le super plan qu’ils m’ont proposé pour réussir. »

Recrue « cinq étoiles », le natif de New York a beaucoup bougé durant sa très jeune « carrière » de lycéen, avec pas moins de six équipes déjà : passant de Findlay Prep dans le Nevada, à l’IMG Academy à Bradenton en Floride, puis à la fameuse Oak Hill Academy dans l’Etat de Virginie, avant de passer ces deux dernières saisons dans le Sud Californie aux lycées de Mayfair puis à Centennial où il devrait finir son cursus.

« Par le passé, j’étais immature, je n’ai pas suivi les bons conseils »

« Par le passé, j’étais immature dans certaines décisions basket que j’ai prises sachant que beaucoup de choses me sont tombées dessus à un très jeune âge. Je n’ai pas suivi les bons conseils et je n’avais pas compris comment certaines de mes décisions pouvaient influencer mon avenir. J’ai appris de mes erreurs. Je suis content d’avoir vécu ça tôt dans ma carrière car maintenant, je comprends mieux le processus de prises de décision. »

Comparé à Damian Lillard ou Kyrie Irving sur ce profil de meneur scoreur qui peut prendre feu offensivement, Dior Johnson l’est également à De’Aaron Fox pour sa rapidité d’exécution. En tous les cas, il est un passeur de grande qualité et un très bon manieur de ballon. En plus d’être déjà une star internet !

Déjà très suivi sur les réseaux sociaux, il pourra se poser sur le campus tranquille d’Eugene après son ultime saison au lycée, et un dernier tour de piste des All-Star Games, dont le « Nike EYBL Peach Jam » le mois prochain et les classiques McDonald’s All American et Hoop Summit, qui devraient normalement revenir au printemps 2022.

Après ses multiples étapes au lycée, ce qui alarme légitimement certains observateurs, Dior Johnson veut trouver de la stabilité et de la sérénité en Oregon.

« Je voulais m’engager dès maintenant parce que j’ai le sentiment qu’Oregon était fait pour moi. Je suis quelqu’un qui place beaucoup d’importance sur la confiance et les relations. Celles que j’ai pu établir avec Coach Altman était à part et comme c’est un coach légendaire, je pensais qu’apprendre de lui au quotidien, sur et en dehors du terrain serait extrêmement bénéfique pour ma progression. C’est un coach qui te pousse constamment à être un grand joueur et j’aime ça. J’ai aussi pensé que ce serait bien d’annoncer mon choix rapidement pour créer du lien avec mes futurs coéquipiers et pour pouvoir recruter d’autres gars à venir ici aussi. »