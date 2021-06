Podcast Hype X Basket USA | Dallas fait sa révolution

– Alors que les playoffs entrent dans la dernière ligne droite, les franchises éliminées se tournent déjà vers la prochaine saison.

A Dallas, l’intersaison a déjà commencé. et elle s’annonce agitée. Exit Donnie Nelson, le célèbre GM *viré après 24 ans de bons et loyaux services. Exit Rick Carlisle, le coach emblématique, champion en 2011. La franchise est à un tournant de son histoire, et Mark Cuban a rappelé Dirk Nowitzki comme « super conseiller »

– A New Orleans, et un an après son arrivée, Stan Van Gundy est déjà débarqué. L’ancien coach des Pistons et du Magic devaient booster l’envol des jeunes vedettes Zion Williamson, Lonzo Ball et Brandon Ingram, mais la non qualification des Pelicans aura donc été fatale.

– L’information est sortie par nos confrères de The Athletic : l’entourage de Zion Williamson serait mécontent de la situation du joueur, et ils aimeraient lui trouver une nouvelle destination. Si le manque de compétitivité de la franchise et l’instabilité du front office, retardent l’éclosion du joueur, peut-il se permettre de forcer un échange ?

– La nouvelle, en aura surpris plus d’un, Scott Brooks ne sera plus le coach de Washington la saison prochaine. Pourtant auteur d’une saison marquée par une qualification en playoffs inespérée, l’ancien coach emblématique du Thunder proche de Russell Westbrook semblait pourtant faire partie à long terme des Wizards.

– C’est officiel, LaMelo Ball est le rookie de l’année en NBA, et on débat du classement final, mais aussi des choix dans les All-Rookie Teams

– Pour finir, un gros plan sur les All-NBA Teams avec quelques choix logiques, mais aussi des oublis étonnants.

