JJ Barea veut aussi aider les Mavericks

Au lendemain de l’annonce du retour de Dirk Nowitzki comme « conseiller spécial » auprès de Mark Cuban, c’est au tour de JJ Barea de sortir du bois pour proposer ses services. Libéré par sa franchise de coeur avec un beau chèque de 2.6 millions de dollars, avant de partir en Espagne, le meneur portoricain est prêt à revenir de suite.

« Bien sûr. C’est ce que je veux » a-t-il répondu à Sports Illustrated, prêt à intégrer le nouveau staff et donc débuter sa carrière dans le coaching. Justement, à la fin de la saison dernière, au moment de son départ, il avait expliqué que ses dirigeants lui réservaient une place dans leur staff. « Je sais que Dallas aimerait que je devienne entraîneur donc si je veux jouer au basket, je dois aller ailleurs. » avait-il déclaré.

Pour l’instant, la priorité est de trouver un nouveau GM, et Nowitzki aura son mot à dire, puis ensuite viendra le moment de trouver le successeur de Rick Carlisle. Trois noms circulent le plus, et ce ne sont que des familiers de la franchise : Terry Stotts, Jason Kidd et Jamahl Mosley.

Peut-être que l’un des ces trois-là, s’il est choisi, gardera une place au chaud à Barea.