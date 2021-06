Trae Young 1 « Ice Trae » : les images officielles du modèle signature

Un vent de fraîcheur souffle sur la NBA dans cette campagne de playoffs, avec de nouvelles stars en passe de prendre le pouvoir comme Trae Young, surnommé « Ice Trae », par rapport au sang-froid qui coule dans ses veines.

Adidas a donc pris le surnom au pied de la lettre, délivrant une première chaussure signature sur le thème de cette aptitude particulière : la Trae Young 1 « Ice Trae ». Composée d’une tige usant de tons bleu glacé, la paire est accompagnée de touches blanches sur la semelle intermédiaire et à la base des œillets laissant entrevoir un laçage ambitieux.

Les oeillets ressortent en rouge, tout comme les trois bandes. On aperçoit aussi un ours polaire sur le talon, ne laissant aucun doute sur le thème de la chaussure signature du meneur des Hawks, dont le logo « TY » apparaît sur la languette. La semelle intermédiaire est en mousse « LightStrike » et dotée d’un amorti Boost.

Le prix est annoncé autour des 140 dollars, pour une date de sortie espérée dans les prochaines semaines.

(Via KicksOnFire)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Nike Lebron 18 Low « Greedy » avec un nouveau coloris inspiré de l’héritage Air Max combiné aux technologies Max Air et Nike React pour permettre à Lebron de dominer le jeu.