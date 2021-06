Audiences TV | Les Suns séduisent le public

Ni LeBron James et ni Stephen Curry ne sont en lice pour les Finals pour la première fois depuis 11 ans, mais le public américain se passionne pour ces playoffs. La preuve avec les derniers chiffres publiés par SportWatchMedia.

Dimanche, le Game 4 entre les Nuggets et les Suns a attiré 4.2 millions de téléspectateurs sur TNT, une chaîne du câble, et c’est jusque-là la plus grosse audience pour un match des demi-finales de conférence. Il faut dire que c’était la seule rencontre à enjeu puisque les Nuggets devaient impérativement s’imposer pour sauver leur peau.

Juste avant, en début de journée pour les Etats-Unis, le Game 4 entre les Bucks et les Nets avait été suivi par 4 millions d’Américains sur ABC, une chaîne nationale, et ça représentait une augmentation de 13% par rapport au Game 4 de la série entre les Bucks et le Heat en 2020.

Samedi, toujours sur ABC, 4.1 millions de téléspectateurs avaient regardé la 3e manche entre les Clippers et le Jazz. C’est 39% de mieux qu’en 2020 avec la 3e manche entre les Nuggets et les Clippers, mais c’est très loin des scores de 2019. Le Game 3 entre les Warriors et les Rockets avait attiré 7.2 millions d’Américains !

Même constat avec le Game 4 entre les Clippers et le Jazz : 3.35 millions de téléspectateurs, soit +3% par rapport à 2020, mais… -52% par rapport à 2019 et la série entre les Warriors et les Rockets.