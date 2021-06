Tobias Harris en mission pour les Sixers

À 24 points, 9 rebonds et 4 passes de moyenne sur ces playoffs, Tobias Harris est en train de faire taire les critiques. Jamais descendu sous les 19 points, l’ailier titulaire des Sixers est devenu le parfait lieutenant de Joël Embiid pour une escouade de Philadelphie qui peut viser très haut.

Passé au travers l’année passée dans la « bulle », avec seulement 16 points, 9 rebonds et 4 passes de moyenne dans le coup de balai subi face à Boston, dont un 13% à 3-points indigne de son statut (et son salaire), Tobias Harris a retenu la leçon et il se montre cette fois-ci beaucoup plus entreprenant et agressif.

« Il prend les bonnes décisions au bon moment », affirme Doc Rivers dans le Courier Times. « Il a un bon sens du jeu. On lui dit : ‘Tu sais quand la prise à deux arrive. Garde le ballon, attends. Laisse les venir’. On aime les décisions rapides, les attaques et les bons choix. Quand il a une possibilité d’aller au cercle, il faut la prendre. »

Auteur d’un performance à 22 points, 8 rebonds et 5 passes lors du Game 3 pour reprendre les commandes sur le parquet des Hawks, Tobias Harris a non seulement été encore très efficace à 10/16 aux tirs, mais il a aussi fait preuve de sa polyvalence en distribuant de bons ballons, à Joel Embiid et Dwight Howard notamment.

« [Les passes] ont toujours fait partie de mon jeu et j’ai continué à travailler dessus pendant ma carrière. J’ai progressé d’année en année. Il s’agit simplement de faire la bonne action. Il faut bien lire la défense adverse et ensuite prendre la bonne décision… en mettant la pression sur la défense. C’est ça le plus important. »

Un leader qui assume

Capable de se créer son propre tir, Tobias Harris a surtout simplifié son jeu. Alors qu’on le voyait beaucoup hésiter par le passé, permettant à la défense de souvent se replacer malgré les aides sur Joel Embiid, il attaque désormais aussi vite qu’il le peut les décalages et les brèches.

« On a fait des stops et c’est ça qui nous a lancés », expliquait-il après la victoire au Game 3. « On a pu partir sur du jeu rapide et marquer des points en transition. Pendant toute la saison, notre meilleure attaque a été la transition. On sait collectivement qu’on doit défendre comme ça pour lancer notre attaque. C’est quand on défend dur, quand l’équipe est bien concentrée et ne fait plus qu’un que notre attaque devient encore plus dangereuse. »

Avec leur armée d’ailiers, ou d’arrières de grande taille, les Sixers ont repris la main sur leur série après leur faux-pas du Game 1. Et Tobias Harris est clairement une des satisfactions pour la franchise de Philly.

« Je le mettrais parmi mes coéquipiers préférés », ajoute George Hill, qui en a eu un paquet. « Il ressent très bien ce qui se passe. Il est très ouvert d’esprit et il est à l’écoute. C’est juste un bon gars à avoir dans l’équipe. Il est un de nos leaders et on va continuer à s’appuyer sur lui à mesure qu’on avance dans cette aventure. »