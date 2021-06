Pour Jared Dudley, les Lakers ont manqué d’intelligence de jeu

Après 14 saisons en NBA, dont une dernière gâchée par une rupture d’un ligament du genou, que va faire Jared Dudley ? Pour l’intéressé, la question ne pose même pas, il veut continuer à jouer, et aux Lakers. « À 1 000% ! Voyons, ils ont besoin de moi » répond-il. « Ils ont besoin de moi, comme j’ai besoin d’eux. »

Pour retrouver le titre, les Lakers ont surtout des besoins dans le shoot extérieur, mais Jared Dudley pointe aussi une faiblesse sur cette saison : l’intelligence de jeu. Pour lui, Rajon Rondo a beaucoup manqué.

« Il va falloir augmenter notre intelligence de jeu. Elle n’était pas au niveau nécessaire pour un candidat au titre » estime-t-il ainsi. « Une chose d’ailleurs à propos de Rondo. J’adore cette tête de mule de Rondo, c’est un super mec, et l’un des gars les plus intelligents. LeBron et lui compensent beaucoup de déficiences… »

Pour Jared Dudley, Rajon Rondo a la capacité effectivement de couvrir les lacunes de certains coéquipiers, tout en leur permettant de se concentrer sur leurs points forts.

« L’an passé, nous avions Rondo pour couvrir les défauts et les faiblesses de beaucoup d’autres joueurs et les aider à s’adapter à leurs forces » poursuit-il. « Cette année, nous avions des joueurs différents comme Dennis, qui est un grand scoreur. Nous avons Montrezl Harrell, qui est un bon scoreur. Nous avons des spécialistes dans différents secteurs, mais notre QI n’était pas aussi élevé qu’il devait l’être pour être un prétendant au titre. »

« LeBron et AD ont besoin de tirs, d’espace et d’intelligence de jeu »

Pour cet été, Jared Dudley estime donc que les changements devront rester mineurs, et il faut essentiellement trouver de l’adresse extérieure et donc de l’intelligence de jeu.

« Les coaches n’ont pas besoin de lancer un système, c’est juste de l’intelligence de jeu sur le terrain. Savoir quand donner la balle à LeBron à son endroit préféré et tout ça… C’est quelque chose que nous devons améliorer. Cela étant dit, si Anthony Davis est en bonne santé, tout ira bien. Cette équipe a juste besoin d’un ou deux ajustements, évidemment nous avons besoin d’un peu d’adresse. L’adresse aux tirs était une de nos préoccupations, il ne faut pas le cacher, nous avons été terriblement maladroits. LeBron et AD ont besoin de tirs, d’espace et d’intelligence de jeu. Ce sont nos deux problèmes et nous allons les résoudre pendant l’intersaison. »

À propos de Rajon Rondo, les Clippers n’ont semble-t-il pas besoin de son intelligence de jeu puisqu’il n’est plus entré en jeu depuis le Game 1 face au Jazz. Il avait pourtant joué 29 minutes, et depuis… plus rien !