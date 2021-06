Les Nets trouvent la bonne carburation au meilleur moment

Comptant déjà 22 points d’avance à dix minutes de la mi-temps, les Nets n’ont pas fait dans le détail pour le deuxième match de leur demi-finale de conférence Est face aux Bucks. Milwaukee et son double MVP ont été sèchement renvoyés à leurs études avec deux revers nets et sans bavure à Brooklyn. De quoi satisfaire Coach Nash !

« On a pris un très bon départ. Les gars étaient bien préparés et affamés. Ils ont non seulement bien joué mais ils se sont aussi bien battus et se sont bien arrachés, ils ont fait les petites choses nécessaires pour gagner », a apprécié Coach Nash dans le New York Post. « Les gars ont bossé dur toute l’année pour essayer d’atteindre le meilleur niveau défensif, ce qui marche pour nous et comment on peut affiner les choses et s’améliorer. C’était exceptionnel. »

L’écart est monté jusqu’à 49 unités en fin de match et les Nets ont réussi à tenir leur cadence infernale jusqu’au bout. C’était un peu leur problème en saison régulière. Brooklyn pouvait faire un éclat sur un temps fort, mais tout aussi bien se faire rattraper, voire dépasser, sur un temps faible. En playoffs, c’est fini !

« On est capable de grandes choses chaque soir, ça dépend simplement de notre approche », envoie quant à lui Kyrie Irving, auteur de 22 points, 6 passes. « Pendant la saison, on a baissé la garde contre certaines équipes et ils nous en collaient un dans la mâchoire. Depuis, on a réussi à trouver des solutions pour créer des écarts pendant le match et pour rester solide jusqu’à la fin. »

« Nos meilleures possessions, et nos meilleurs quart-temps de toute la saison »

Plus particulièrement, c’est Giannis Antetokounmpo qui ne pèse plus autant qu’en saison régulière. Alors qu’il tournait à 40 points, 11 rebonds et 5 passes de moyenne sur les trois confrontations des Bucks contre Brooklyn, dont deux victoires pour Milwaukee, le « Greek Freak » est jusqu’à présent limité à 26 points, 11 rebonds et 4 passes.

« C’est difficile de l’arrêter donc on doit jouer physique et faire le travail avant qu’il n’ait le ballon », estime Durant qui a encore brillé à 32 points hier soir. « On doit s’assurer qu’on conteste ses tirs et qu’on ne lui donne rien de facile. »

Pour le moment, le plan des Nets se déroule idéalement. Même privés de James Harden, ils ont déboutés les Bucks à deux reprises, sans coup férir. A vrai dire, Brooklyn semble produire son meilleur basket de l’année au meilleur des moments. Sur ces deux premiers matches face aux Bucks, on a pu constater que l’absence d’Harden permettait à la balle de vivre davantage. Certes, Harden est un formidable passeur, et peut-être le meilleur joueur des Nets cette saison, mais lorsqu’il n’est pas là, il y a plus de mouvements.

« On se sent évidemment plutôt bien après deux très bons efforts où on a bien exécuté notre plan de match. On se sacrifie les uns pour les autres, surtout en défense », conclut Joe Harris. « C’était à un niveau très élevé d’intensité et d’attention aux détails, surtout défensivement. On a probablement réussi certaines de nos meilleures possessions, et nos meilleurs quart-temps de toute la saison. »