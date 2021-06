Un James peut en cacher un autre à Brooklyn

James Harden blessé après seulement 45 secondes, Steve Nash s’est adapté à vitesse grand V en sortant de son chapeau l’ancien pensionnaire du CSKA Moscou Mike James.

Capable de scorer et de distribuer le jeu, l’arrière a relevé le défi pour son premier gros test avec ses 12 points, 7 rebonds et 3 passes.

Inutilisé contre Boston

Une belle surprise pour la formation des Nets « Tu ne sais jamais ce qui va arriver pendant les playoffs » rappelle Joe Harris en conférence de presse. « Vous le voyez année après année quand différents joueurs ont un énorme impact en sortant du banc, et ça peut être le 10e, 11e, 12e, 13e ou le 14e joueur. On ne sait jamais ce qui peut arriver et donc je pense qu’il faut rester prêt comme l’a fait Mike James alors qu’il n’avait pas du tout joué contre les Celtics. »

Limité à une dizaine de minutes en trois apparitions face à Boston, Mike James avait observé depuis le banc la démonstration du « Big Three ». Ce qui n’a donc pas empêché Steve Nash de faire appel à lui afin de remplacer Harden au pied levé lors de la victoire face aux Bucks. « On a un bon groupe. Les gars se font confiance » répète l’entraineur. « Nous avons une équipe qui je pense est sur la même longueur d’onde même si les joueurs n’ont pas beaucoup joué ensemble. Les gars comme Mike James restent en forme pour se mettre au niveau donc je leur tire mon chapeau pour leur capacité à encaisser les différents événements, et aussi au staff qui garde ces gars en condition. »

Première rotation chez les meneurs derrière Kyrie Irving

Scoreur naturel, l’arrière de 30 ans ne fait pas tâche au sein de cette équipe ultra offensive. Que ce soit de loin ou mi-distance, James arrive à créer ses tirs, et c’est pour ça que les Nets sont allés le chercher ce printemps. « Pour être honnête, jouer au basket n’est pas si dur » confesse le principal intéressé au New York Post. « Aller sur terrain et tout donner pour essayer de contribuer n’est pas la partie la plus difficile. Le plus dur c’est quand tu ne joues pas et que tu essayes de rester concentré mentalement. C’est différent de ce à quoi j’étais habitué. «

Référencé en Europe, Mike James va retrouver un temps de jeu conséquent au prochain match grâce à la blessure de James Harden. « Sans Harden, je suis le deuxième meneur derrière Kyrie donc je dois être prêt à jouer un minimum. Qui sait si ce sera pour 30 minutes encore mais je dois être prêt à sortir du banc pour mener l’équipe. »

Une belle revanche pour celui qui n’avait pas réussi à s’imposer lors de son premier passage en NBA.