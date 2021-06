Les 45 points de Kawhi Leonard envoient les Clippers et les Mavericks au Game 7

Le début de match commence de façon familière pour Dallas avec Tim Hardaway Jr (23 points) et Kristaps Porzingis qui font mouche à 3-points alors que Reggie Jackson permet aux Clippers de rester en embuscade (19-17). Alors que Luka Doncic se réveille, les deux défenses commencent à prendre l’ascendant. Paul George et Kawhi Leonard restent discrets mais les 14 points de Reggie Jackson mettent les deux équipes dos à dos, avant qu’un fadeaway du Slovène donne deux points d’avance à Dallas (28-26).

Contrairement au festival offensif des cinq premières manches, le jeu se durcit considérablement en deuxième quart-temps. À ce jeu, ce sont les Mavs qui font la différence. Jalen Brunson apporte dès son entrée en jeu alors que le banc des Clippers reste muet, et Luka Doncic en profite pour porter l’écart à +9 (39-30).

Kawhi Leonard seul contre tous

Avec la saison de Los Angeles dans la balance, Kawhi Leonard prend ses responsabilités. Il marque sept points de suite pour lancer un 12-2 qui donne l’avantage aux siens (42-41). Doncic lui répond mais les Mavs enchainent les pertes de balles et la paire George – Leonard confirme le bon passage des Clippers pour rentrer aux vestiaires avec trois points d’avance (48-45). À la pause, les deux équipes sont à 4 sur 15 de loin.

Dominés dans le troisième quart-temps lors de leurs trois défaites, les Clippers encaissent un 13-3 dans les premières minutes de la deuxième mi-temps sous les assauts de Tim Hardaway Jr. pour passer de +5 à -5 (60-55). Un tir avec la planche de Luka Doncic enfonce le clou mais c’est une nouvelle fois Kawhi Leonard qui ramène son équipe.

Il passe un 11-0 aux Mavs pour remettre Los Angeles devant au score (71-67). Le MVP des Finals 2019 marque finalement 15 points de suite alors que ses coéquipiers flanchent mais Dallas finit le quart temps sur un 10-2 pour garder le contrôle de la rencontre (77-73).

« The Klaw » finit le boulot

Après un troisième quart-temps compliqué, Paul George se réveille pour lancer et terminer un 9-2 qui relance une nouvelle fois Los Angeles (82-79). Alors que Luka Doncic n’est qu’à 6 sur 16 aux tirs, ses 11 passes décisives permettent à Tim Hardaway Jr. de briller pour continuer le chassé croisé entre les deux équipes mais la défense des Clippers montent d’un ton pour limiter Dallas à 2 sur 12 aux tirs. De l’autre côté, George et Leonard assurent le scoring et un alley-oop de Nicolas Batum force Rick Carlisle à prendre un temps mort (90-85).

Luka Doncic tente de relancer la machine avec un tir primé mais Kawhi Leonard enchaine un tir à mi-distance et deux tirs primés pour mettre les Clippers à +10 avec moins 60 secondes à jouer (100-90). Dallas ne s’en remettra pas, et pour la sixième fois dans cette série, l’équipe en déplacement l’emporte (104-97) grâce à une performance incroyable de Kawhi Leonard. Rendez-vous dimanche pour l’unique Game 7 de ce premier tour !