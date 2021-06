En fin de contrat, Scott Brooks attend un signe de sa hiérarchie

Washington a sauvé sa saison en terminant l’exercice par 17 victoires en 23 matchs et en arrachant sa qualification pour les phases finales via les « play-in », à l’issue d’une année marquée par l’arrivée de Russell Westbrook pour épauler Bradley Beal.

Scott Brooks a quant a lui bouclé sa cinquième saison à la tête des Wizards avec une troisième participation en playoffs. À l’orgueil, ses troupes ont évité le « sweep » face aux Sixers mais ne pouvaient guère espérer plus. Alors qu’il espère prolonger et a reçu le soutien de Russell Westbrook, le coach attend désormais un signe de sa franchise.

« Ce n’est pas ma décision », a-t-il déclaré. « J’aime cet endroit. J’aime les joueurs. Je sais que nous avons beaucoup de travail à faire. Et nous sommes en train de construire quelque chose dont nous voulons être fiers, et j’adorerais en faire partie. »

Cette incertitude sur son sort ne le surprend pas pour autant. « C’est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Ça fait simplement partie de ce métier. Tout le monde sait que mon contrat arrive à son terme. Je ne me suis jamais focalisé là-dessus ».

Bradley Beal également au menu de l’intersaison

Washington n’a donc pas « sécurisé » l’avenir de son coach et va prendre le temps d’évaluer les différentes options. Le GM de la franchise a ainsi laissé planer le doute même s’il a reconnu l’apport de Scott Brooks alors que les Wizards ont encore vécu une saison mouvementée.

« Scott a fait un travail de dingue pour garder cette équipe unie pendant quelques uns des moments les plus difficiles de l’histoire de la franchise », a souligné Tommy Sheppard. « Ceci étant dit, nous voulons nous améliorer. Chacun d’entre nous, et ça commence par moi. Je dois mieux faire mon travail. Nous devons tous nous améliorer dans ce que nous faisons, et nous allons utiliser ces prochaines semaines pour le faire ».

Le « front office » de DC va également devoir se pencher sur l’avenir de Bradley Beal, qui avait signé une prolongation jusqu’en 2023, mais qui peut tester le marché à la fin de la saison prochaine. Sur ce point, Tommy Sheppard s’est montré beaucoup moins équivoque. « Nous avons construit cette équipe autour de Bradley, et c’est notre intention de continuer comme ça. Je pense qu’il est optimiste sur le fait d’avancer », a-t-il conclu.