Les Blazers prêts à faire le « réglage de l’agressivité »

De retour à domicile pour le Game 3 après avoir repris l’avantage du terrain, les Blazers sont dans une situation favorable, mais sans vraiment avoir le vent en poupe non plus, après leur piètre prestation pour la deuxième manche. Cela dit, Portland ne va pas paniquer pour si peu.

« J’ai confiance en ce qu’on fait », affirme Terry Stotts sur NBC Sports. « Je ne pense pas [qu’on perde le Game 2] à cause de quelques réglages. Les ajustements de Denver, c’était de jouer plus dur et plus agressif. Si c’est un réglage, alors nous aussi on va faire ce même réglage. »

Damian Lillard a fait la même analyse après le revers du Game 2 et les 128 points encaissés par ses Blazers. La défense de Rip City s’est trouée mais elle n’a pas fauté par manque d’efforts, ce qui est un signe encourageant pour le meneur superstar.

« Quand j’ai quitté le terrain, j’avais le sentiment qu’on n’avait pas été bon défensivement. Mais ce n’était pas un problème d’effort », argue Damian Lillard. « Quand j’ai revu le match, ça m’a sauté aux yeux : on ne faisait pas ce qu’on faisait les deux semaines précédentes. C’étaient des choses simples. Et c’est encourageant. On ne faisait pas les choses simples, notre discipline n’était pas là défensivement. »

Remis en place pendant ces deux jours de repos, les Blazers reviennent à la maison avec une motivation intacte, mais aussi des fondamentaux révisés et bien répétés.

La stratégie qui avait permis de tenir Nikola Jokic à zéro passe décisive au Game 1 ne pourra pas nécessairement se reproduire à l’identique, mais Portland a bien l’intention de repartir sur de meilleures bases devant son public.

« On doit faire attention et ne pas tomber dans l’émotion »

« Je suis un grand fan de boxe et quand tu entres sur le ring, tu as toute cette animosité et cette colère, cette frustration, cette agressivité, mais parfois ça peut t’être nuisible », prévient Damian Lillard. « Collectivement, et j’en ai parlé à l’équipe, on doit être très attentif. Quand on montre trop d’agressivité et qu’on est un peu trop remonté, c’est un signe qu’on est un peu nerveux et pas vraiment à l’aise. On doit faire attention et ne pas tomber dans l’émotion. Il ne faut pas tomber dans ce piège. On doit être agressif et ferme. On doit garder le contrôle. »

À l’instar d’Aaron Gordon qui a relevé le défi défensif en un-contre-un face à Damian Lillard en deuxième mi-temps du Game 2, les Blazers veulent reprendre le rôle de l’agresseur. Celui du chasseur plutôt que celui de la proie. Quant à la « menace » Gordon, Stotts ne s’en fait pas outre-mesure… « Dame a prouvé qu’il était capable de marquer des points de beaucoup de manières différentes face à beaucoup de joueurs différents. »

Limité à 10 points en deuxième mi-temps du Game 2, après sa première mi-temps incandescente à 32 unités, le meneur n’est pas non plus inquiet. Aaron Gordon est-il l’antidote au « Dame Time » ? « On verra… », conclut-il.