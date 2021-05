Deuxième des votes pour le meilleur sixième homme de l’année, Joe Ingles est un peu le Larry Bird du pauvre. Physiquement, il ne paie pas de mine, mais c’est un super joueur, et aussi une grande gueule. L’Australien n’est pas le dernier pour chambrer et dans GQ, il révèle le nom de son « adversaire préféré ».

« L’un des meilleurs, c’est Jimmy Butler. Lors de mes trois ou quatre premières années, on en était arrivé à un point où on écopait toujours d’une double technique. Je me souviens d’une fois où il m’avait mis au sol, et il était resté au-dessus de moi, et c’était comme si toutes ses veines apparaissaient… Je me disais qu’il allait me tuer« .

Et puis, finalement, les deux se sont dit que c’était idiot d’en arriver là… « C’était amusant car il y a deux ans, il est venu me voir avant un match. J’étais un peu nerveux, car à chaque fois qu’il s’était approché de moi, on s’en sortait avec deux techniques. Mais il était là à me dire : « OK, ça suffit. On ne va plus prendre de techniques. Jouons, et donnons-nous fond ». J’étais là à me dire : « Eh bah putain, ça change ! » »

Butler et Ingles ont donc fait la paix, mais l’ailier du Jazz a trouvé une nouvelle cible : Paul George. « Pour les spectateurs, c’était intéressant. Je pense qu’on n’a jamais dépassé les bornes car on ne veut manquer de respect à personne. Mais je fais mon maximum pour rester face à lui et défendre sur lui. Je pense que c’est la réputation que j’ai. Ce n’est pas quelque chose à laquelle je réfléchis. Mais ça arrive, et ça donne l’impression que c’est toujours avec moi ».