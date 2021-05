Stan Van Gundy, l’homme de la situation pour le duo Ingram/Williamson ?

Qu’est ce qui a cloché aux Pelicans cette saison ? Le groupe n’a pas subi de blessure longue durée d’un joueur majeur et la franchise affichait un effectif plutôt séduisant en début d’exercice. Au bout du compte, New Orleans est peut-être la plus grosse déception de la saison, incapable d’accéder au « play-in ».

Alors que l’heure est désormais au bilan et à l’analyse, notre confrère Sam Amick, journaliste pour The Athletic, a laissé entendre qu’il y aurait des problèmes entre Stan Van Gundy et le reste du groupe. « À La Nouvelle-Orléans, les joueurs ne vibrent pas avec le coach. Il y a des problèmes là-bas », a-t-il déclaré sur la radio KHTK.

Première étape : désamorcer la bombe

À l’instar de Tom Thibodeau, Stan Van Gundy peut être considéré comme un coach à l’ancienne, qui ne brosse pas ses joueurs dans le sens du poil et qui n’hésite pas à les charger devant les médias, l’objectif ultime de cette manœuvre étant de responsabiliser ses joueurs cadres. Son discours franc peut passer avec des personnalités fortes, un peu moins avec d’autres. Cependant, pour ce qui est du tandem Ingram-Williamson, SVG assure ne pas avoir été particulièrement dur, mettant en avant l’esprit de collaboration de ses deux jeunes stars.

« Je pense qu’ils sont tous les deux vraiment faciles à coacher et ils veulent s’améliorer. Ils veulent qu’on leur enseigne des choses et qu’on les coache », a-t-il rappelé. « Je ne pense pas qu’ils aient été vraiment coachés cette année à cause de la situation. Encore une fois, je ne cherche pas d’excuse parce que les 30 équipes étaient dans la même situation, vous n’aviez tout simplement pas le temps de vous entraîner. Dire qu’ils ont été durement coachés, ce n’est pas la vérité. Ils sont tous les deux très, très faciles à coacher ».

Deuxième étape : responsabiliser davantage les leaders et le reste du groupe

L’entente entre Stan Van Gundy et Zion Williamson, qui a réalisé une grosse saison et a pu évoluer avec beaucoup de liberté sur le terrain, semble également bonne, comme c’est le cas pour Brandon Ingram.

« C’est OK. C’est notre première année ensemble. Il a un style de coaching différent de ce que j’ai été habitué à voir de la plupart » reconnait Brandon Ingram. « Mais j’ai pu apprendre beaucoup de choses de lui cette année et apprendre qui il est. Et je pense qu’il ne pense qu’à gagner. Il a un message différent de tous les autres. Il en détaille à peu près tous les aspects. Tout ce qu’il fait, c’est pour gagner. Notre relation sera encore meilleure grâce à cette année, grâce à ce que nous avons vécu avec le Covid (…). Notre communication sera vraiment, vraiment bonne pour le bien de notre équipe l’année prochaine ».

Qu’est ce qui pourrait alors faire franchir un cap à cette équipe ? Au-delà de l’investissement défensif, le « front office » aimerait désormais voir Brandon Ingram et Zion Williamson secouer un peu plus le reste de l’équipe.

N’est-ce pas aussi le rôle d’un leader que de tirer ses coéquipiers vers le haut ? C’est en tout cas ce qu’avait glissé David Griffin la semaine passée.

« Ce qui m’enthousiasme le plus chez Brandon, c’est son désir de commencer à développer un peu ses muscles de leader », avait déclaré le vice-président de la franchise la semaine dernière. « C’est une chose d’être très bon offensivement. C’en est une autre de responsabiliser ses coéquipiers. Pour le faire, ces deux joueurs vont devoir se concentrer davantage sur notre plan de jeu défensif, et je pense que c’est ce qu’on verra ».

Sans les mêmes contraintes que cette saison, Stan Van Gundy sait qu’il sera le premier à payer les pots cassés en cas de nouveau début d’exercice compliqué en 2021/22.