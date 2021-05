Écrans, courses, passages en force, points par zone… Qui sont les meilleurs joueurs de la saison ?

Si Stephen Curry (points), Clint Capela (rebonds), Russell Westbrook (passes), Jimmy Butler (interceptions) et Myles Turner (contres) ont tous terminé en tête de la ligue cette saison, dans les cinq « principales » catégories statistiques de la NBA (comme il est de coutume de les appeler), d’autres statistiques plus méconnues sont recensées et elles n’en restent pas moins intéressantes à décrypter.

C’est le cas, par exemple, des fameuses « hustle stats », censées traduire la combativité d’un joueur sur le parquet.

Les travailleurs de l’ombre mis en lumière

Dans cette grand ensemble statistique, on retrouve ainsi les écrans retard (ou « boxouts »), les écrans qui mènent à un panier (ou « screen-assists »), les ballons déviés en défense, les ballons perdus récupérés ou encore les passages en force provoqués.

La plupart du temps, ce sont des joueurs de l’ombre qui sont présents au sommet de ces différents classements. Certains, plus ou moins médiatisés, se sont d’ailleurs spécialisés dans un domaine bien précis.

À l’image de Kyle Lowry, toujours aussi doué pour provoquer des passages en force, Steven Adams, Bam Adebayo ou Jonas Valanciunas, reconnus depuis longtemps pour leur capacité à bien protéger le rebond, Rudy Gobert ou Domantas Sabonis, spécialistes dans la pose d’écran, T.J. McConnell, Jimmy Butler ou Russell Westbrook, prêts à se jeter sur tous les ballons des deux côtés du terrain.

Passages en force provoqués

Total 1. Blake Griffin (Pistons/Nets) – 22 1. Montrezl Harrell (Lakers) – 22 1. Kemba Walker (Celtics) – 22 4. Kyle Lowry (Raptors) – 20 5. Thaddeus Young (Bulls) – 19

Écrans retard (ou « boxouts »)

Moyenne Total 1. Steven Adams (Pelicans) – 3.9 1. Bam Adebayo (Heat) – 252 1. Bam Adebayo (Heat) – 3.9 1. Enes Kanter (Blazers) – 252 1. Jonas Valanciunas (Grizzlies) – 3.9 3. Jonas Valanciunas (Grizzlies) – 242 4. Enes Kanter (Blazers) – 3.5 4. Robin Lopez (Wizards) – 230 5. Robin Lopez (Wizards) – 3.2 5. Steven Adams (Pelicans) – 225

Écrans qui mènent à un panier (ou « screen-assists »)

Moyenne Total 1. Domantas Sabonis (Pacers) – 6.5 1. Rudy Gobert (Jazz) – 433 2. Rudy Gobert (Jazz) – 6.1 2. Domantas Sabonis (Pacers) – 403 3. Deandre Ayton (Suns) – 5.6 3. Deandre Ayton (Suns) – 387 3. Jakob Poeltl (Spurs) – 5.6 4. Jakob Poeltl (Spurs) – 384 5. Bam Adebayo (Heat) – 4.7 5. Nikola Jokic (Nuggets) – 323 5. Jarrett Allen (Nets/Cavaliers) – 4.7 / 5. Wendell Carter Jr. (Bulls/Magic) – 4.7 /

Ballons déviés (ou « deflections »)

Moyenne Total 1. Fred VanVleet (Raptors) – 3.8 1. Robert Covington (Blazers) – 255 2. Robert Covington (Blazers) – 3.6 2. T.J. McConnell (Pacers) – 245 2. T.J. McConnell (Pacers) – 3.6 3. Ben Simmons (Sixers) – 202 4. Jimmy Butler (Heat) – 3.5 3. Matisse Thybulle (Sixers) – 202 4. Ben Simmons (Sixers) – 3.5 5. Nikola Jokic (Nuggets) – 199

Ballons perdus récupérés (ou « loose balls recovered »)

Moyenne Total 1. Jrue Holiday (Bucks) – 1.3 1. T.J. McConnell (Pacers) – 79 2. LaMelo Ball (Hornets) – 1.2 2. Chris Paul (Suns) – 78 2. Jimmy Butler (Heat) – 1.2 3. Russell Westbrook (Wizards) – 76 2. Donovan Mitchell (Jazz) – 1.2 4. Julius Randle (Knicks) – 75 2. Russell Westbrook (Wizards) – 1.2 5. Jrue Holiday (Bucks) – 74

Damian Lillard confirme sa réputation, la surprise Nikola Vucevic

Autres statistiques qui ne sont que très rarement évoquées : celles en rapport avec le scoring. Aussi bien dans le « clutch time », soit les cinq dernières minutes d’un match dont l’écart est de maximum 5 points, qu’au niveau des zones du terrain (au poste, en pénétration) ou des styles de tir (« catch-and-shoot », « pull-up »).

Des classements qui nous permettent de confirmer, d’une part, que Damian Lillard est bel et bien l’un des joueurs les plus décisifs de la ligue, si ce n’est le plus décisif. D’autre part, que Bradley Beal et Luka Doncic font évidemment partie des scoreurs les plus complets de NBA, avec leur capacité à sanctionner de différentes manières.

Par ailleurs, l’étonnant Nikola Vucevic parvient à dominer la ligue au « catch-and-shoot », devant certains shooteurs purs, spécialistes du tir à 3-points. Une étonnante, mais non moins impressionnante, performance de la part du Monténégrin, également capable de sanctionner les défenses avec régularité, lorsqu’il se retrouve dos au panier. Au même titre, dans ce domaine, que les références du poste 5 que sont Joel Embiid et Nikola Jokic.

On observe aussi que certains des meilleurs jeunes joueurs de la ligue (De’Aaron Fox, Shai Gilgeous-Alexander, Trae Young…) peinent encore à faire preuve de diversité dans leur jeu, se contentant pour le moment de faire grimper leur compteur de points dans la peinture et près du cercle.

Points dans le « clutch-time »

Moyenne Total 1. Damian Lillard (Blazers) – 4.8 1. Damian Lillard (Blazers) – 162 2. Bradley Beal (Wizards) – 4.7 2. Bradley Beal (Wizards) – 150 2. Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) – 4.7 3. DeMar DeRozan (Spurs) – 140 4. DeMar DeRozan (Spurs) – 4.4 4. Nikola Jokic (Nuggets) – 131 4. Zach LaVine (Bulls) – 4.4 4. Russell Westbrook (Wizards) – 131

Points en pénétration

Moyenne (moyenne globale) Total 1. De’Aaron Fox (Kings) – 13.3 (sur 25.2) 1. Luka Doncic (Mavericks) – 804 2. Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) – 13.1 (sur 23.7) 2. De’Aaron Fox (Kings) – 769 3. Bradley Beal (Wizards) – 12.2 (sur 31.3) 3. Bradley Beal (Wizards) – 730 3. Luka Doncic (Mavericks) – 12.2 (sur 27.7) 4. Trae Young (Hawks) – 660 5. DeMar DeRozan (Spurs) – 10.6 (sur 21.6) 5. DeMar DeRozan (Spurs) – 645

Points en « catch-and-shoot »

Moyenne Total 1. Nikola Vucevic (Magic/Bulls) – 10.7 (sur 23.4) 1. Nikola Vucevic (Magic/Bulls) – 747 2. Davis Bertans (Wizards) – 8.4 (sur 11.5) 2. Duncan Robinson (Heat) – 575 3. Joe Harris (Nets) – 8.3 (sur 14.1) 3. Joe Harris (Nets) – 573 4. Bogdan Bogdanovic (Hawks) – 8.0 (sur 16.4) 4. Buddy Hield (Kings) – 531 4. Duncan Robinson (Heat) – 8.0 (sur 13.1) 5. Terry Rozier (Hornets) – 494

Points en « pull-up »

Moyenne (moyenne globale) Total 1. Luka Doncic (Mavericks) – 12.1 (sur 27.7) 1. Luka Doncic (Mavericks) – 808 2. Damian Lillard (Blazers) – 11.4 (sur 28.8) 2. Damian Lillard (Blazers) – 761 3. Stephen Curry (Warriors) – 11.2 (sur 32.0) 3. Chris Paul (Suns) – 708 3. CJ McCollum (Blazers) – 11.2 (sur 23.1) 4. Stephen Curry (Warriors) – 705 5. Chris Paul (Suns) – 10.1 (sur 16.4) 5. Devin Booker (Suns) – 603

Points au poste

Moyenne (moyenne globale) Total 1. Joel Embiid (Sixers) – 8.6 (sur 28.5) 1. Joel Embiid (Sixers) – 439 2. Nikola Jokic (Nuggets) – 5.6 (sur 26.4) 2. Nikola Jokic (Nuggets) – 401 3. Anthony Davis (Lakers) – 5.1 (sur 21.8) 3. Nikola Vucevic (Magic/Bulls) – 314 4. Nikola Vucevic (Magic/Bulls) – 4.5 (sur 23.4) 4. Jonas Valanciunas (Grizzlies) – 226 5. Karl-Anthony Towns (Wolves) – 4.0 (sur 24.8) 5. Deandre Ayton (Suns) – 207

Domantas Sabonis et Nikola Jokic, les maestros européens

Au niveau de l’organisation du jeu et du maniement du ballon, un quatuor de chefs d’orchestre se dégage. Parmi ces quatre joueurs, deux semblent encore un cran au-dessus des deux autres d’un point de vue responsabilités dans l’attaque de leurs équipes respectives, malgré leurs postes : Nikola Jokic et Domantas Sabonis.

Derrière les deux intérieurs européens, les inévitables Russell Westbrook et James Harden squattent comme souvent les hauteurs des classements, en termes de touches de balle et de nombre de passes par rencontre. Seule différence : le temps moyen durant lequel ils disposent du ballon entre les mains, deux fois supérieur à celui du duo Sabonis/Jokic.

Pour ce qui est des « hockey-assists », autrement dit ces passes réalisées juste avant une passe décisive, c’est Dennis Schröder qui mène la danse, devant Stephen Curry.

Deux joueurs qui ne sont, certes, pas les principaux créateurs des Lakers et des Warriors, mais qui savent tout de même créer des décalages pour leurs coéquipiers, avec leurs percussions. Ja Morant est également bien situé, tout comme Trae Young. Deux jeunes meneurs qui ont d’ailleurs plutôt la côte ces derniers jours.

Passes précédant les passes décisives (ou « hockey-assists »)

Moyenne Total 1. Dennis Schröder (Lakers) – 1.4 1. Dennis Schröder (Lakers) – 86 2. Stephen Curry (Warriors) – 1.3 2. Stephen Curry (Warriors) – 84 2. Ja Morant (Grizzlies) – 1.3 3. Ja Morant (Grizzlies) – 80 4. Paul George (Clippers) – 1.1 4. Trae Young (Hawks) – 72 4. Trae Young (Hawks) – 1.1 5. Coby White (Bulls) – 69

Touches de balle

Moyenne (+ temps moyen par touche de balle) 1. Nikola Jokic (Nuggets) – 101.0 (en 2.8 secondes) 2. Domantas Sabonis (Pacers) – 97.4 (en 2.2 secondes) 3. Russell Westbrook (Wizards) – 95.3 (en 5.3 secondes) 4. James Harden (Rockets/Nets) – 92.4 (en 5.6 secondes) 5. Luka Doncic (Mavericks) – 88.9 (en 6.0 secondes)

Passes (décisives ou non)

Moyenne 1. Domantas Sabonis (Pacers) – 75.5 2. Nikola Jokic (Nuggets) – 74.9 3. Russell Westbrook (Wizards) – 65.5 4. James Harden (Rockets/Nets) – 65.1 5. Ben Simmons (Sixers) – 64.1

Knicks, Pacers et Raptors toujours en mouvement

Place maintenant à la section en rapport avec les déplacements et, ce qui saute directement aux yeux, c’est la présence de plusieurs joueurs des Knicks, des Raptors et des Pacers, et pas nécessairement les plus connus de tous.

Ce qui peut aussi bien s’expliquer par les rotations resserrées de Tom Thibodeau (New York) et Nate Bjorkgren (Indiana) que par les styles de jeu pratiqués par chacune de ces équipes, qui cherchent à courir et apporter autant que possible du mouvement dans leurs systèmes.

Distance parcourue

Moyenne (en km) Total (en km) 1. Harrison Barnes (Kings) – 4.45 1. RJ Barrett (Knicks) – 309.6 1. Fred VanVleet (Raptors) – 4.45 2. Julius Randle (Knicks) – 302.6 3. Zach LaVine (Bulls) – 4.37 3. Terry Rozier (Hornets) – 294.5 4. Domantas Sabonis (Pacers) – 4.34 4. Buddy Hield (Kings) – 293.3 5. RJ Barrett (Knicks) – 4.30 5. Mikal Bridges (Suns) – 290.1

Vitesse moyenne

Moyenne (en km/h) 1. Matt Thomas (Raptors/Jazz) – 7.62 2. Doug McDermott (Pacers) – 7.56 3. Yuta Watanabe (Raptors) – 7.53 4. T.J. McConnell (Pacers) – 7.48 5. Josh Green (Mavericks) – 7.42

Brook Lopez et Rudy Gobert, protecteurs de cercle de luxe

Pour finir, penchons-nous sur des aspects un peu plus défensifs, avec le nombre de tirs contestés, qu’ils soient à 3-points ou non, et de rebonds captés, malgré contestation.

À ce petit jeu-là, on constate que Clint Capela a bel et bien été le plus dominateur de tous les rebondeurs cette saison, terminant en tête à la moyenne globale mais également à la moyenne de rebonds contestés. Loin devant la majorité de ses poursuivants, même si la prouesse de Mitchell Robinson est tout aussi impressionnante, dans le sens où 64% de ses rebonds sont arrachés malgré la contestation d’un joueur adverse !

Au niveau de la protection du cercle et des tirs contestés, Rudy Gobert est évidemment bien placé, lui qui vise un troisième titre de Défenseur de l’année. Toujours est-il que Brook Lopez le domine dans ce classement, lui qui ne cesse d’impressionner défensivement depuis son arrivée chez les Bucks. Dans l’ombre, Jakob Poeltl et Deandre Ayton se sont eux imposés parmi les meilleurs protecteurs de cercle de la ligue.

Derrière la ligne à 3-points, les intérieurs sont forcément moins présents, même si Deandre Ayton et Brook Lopez s’immiscent dans le Top 5 en termes de 3-points contestés. Derrière, néanmoins, certains ailiers athlétiques comme RJ Barrett ou Andrew Wiggins, sans oublier Zion Williamson et Darius Bazley.

Rebonds contestés

Moyenne (moyenne globale) 1. Clint Capela (Hawks) – 6.9 (sur 14.3) 2. Jonas Valanciunas (Grizzlies) – 5.7 (sur 12.5) 3. Andre Drummond (Cavaliers/Lakers) – 5.6 (sur 12.0) 4. Enes Kanter (Blazers) – 5.3 (sur 11.0) 5. Mitchell Robinson (Knicks) – 5.2 (sur 8.1)

Tirs contestés

Moyenne Total 1. Brook Lopez (Bucks) – 16.9 1. Brook Lopez (Bucks) – 1 185 2. Rudy Gobert (Jazz) – 14.8 2. Rudy Gobert (Jazz) – 1 051 3. Jakob Poeltl (Spurs) – 14.4 3. Jakob Poeltl (Spurs) – 991 4. Deandre Ayton (Suns) – 13.2 4. Deandre Ayton (Suns) – 913 5. Chris Boucher (Raptors) – 11.8 5. Jarrett Allen (Nets/Cavaliers) – 740

Tirs à 3-points contestés