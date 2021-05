Le Heat et ses All-Stars méconnaissables

Après un Game 1 intense, accroché et décidé sur un « game-winner » de Khris Middleton à la dernière seconde de la prolongation, Milwaukee et Miami nous ont proposé un Game 2 aux antipodes de leur affrontement de samedi soir.

Dominés du début à la fin la nuit dernière, les joueurs du Heat se sont ainsi inclinés dans les grandes largeurs (-34) face aux Bucks. Démarrant notamment la rencontre en concédant un 8-0, en étant déjà menés 19-4 après cinq minutes et en comptant jusqu’à 28 points de retard dans le premier quart-temps. Un premier quart-temps bouclé sur le score de 46-20 en faveur des coéquipiers de Giannis Antetokounmpo (31 points, 13 rebonds, 6 passes), qui ont ensuite pu gérer tranquillement le reste de la rencontre.

Intenables sur le plan offensif, et plus particulièrement à 3-points (22/53 à l’arrivée, record de franchise en playoffs), les hommes de Mike Budenholzer se sont principalement régalés avant la pause, eux qui ont terminé cette première mi-temps avec 78 points au compteur, 15 réussites primées et 22 passes, à quasiment 57% (!) aux tirs.

« Ce match nous a rapidement échappé », estimait Erik Spoelstra, au Sun-Sentinel. « Ils ont donné le ton d’entrée, grâce à l’énergie et la pression qu’ils ont imposées. Ça ne fait aucun doute. […] Il faut vraiment respecter tout ce qu’ils ont réussi [hier soir], car ce n’est pas comme s’ils ne l’avaient pas déjà fait à d’autres équipes. »

Le Heat a touché le fond

Groggy, Miami ne s’est donc jamais montré menaçant dans ce Game 2, se faisant très vite emporter par les vagues successives des joueurs de Milwaukee en attaque. Comme en décembre 2020, finalement.

« Ils ont juste commencé à rentrer beaucoup de tirs et tout le public a immédiatement emboîté le pas de son équipe », notait Bam Adebayo, pour le Miami Herald. « Sauf que, dès que vous rentrez plusieurs tirs et que le public se chauffe, le panier devient immense. »

Malgré la déception engendrée par cette humiliation en bonne et due forme, Jimmy Butler préférait néanmoins relativiser, juste après la partie.

« Le point positif dans toute cette histoire, c’est que je ne pense pas qu’on puisse jouer plus mal que ça », livrait ainsi l’ailier All-Star. « Mais ce n’est pas forcément dramatique. Même si nous ne disons pas, non plus, que tout va pour le mieux de notre côté. Simplement, nous savons ce que nous devons améliorer. »

Le duo Butler/Adebayo porté disparu

Habitué de ces campagnes de playoffs, généralement pleines de rebondissements, Erik Spoelstra tâchera en tout cas de mettre en place « certaines choses », afin d’aider du mieux possible son groupe à rebondir. En particulier ses deux joueurs majeurs, Jimmy Butler et Bam Adebayo, dans le dur offensivement.

À eux deux, les All-Stars du Heat ont cumulé 26 points, 5 rebonds et 8 passes (à 9/21 aux tirs et 8/13 aux lancers-francs, mais aussi 5 pertes de balle) dans le Game 2, après avoir également cumulé 26 points (à 8/37 aux tirs et 2/9 à 3-points, mais aussi 7 pertes de balle) dans le Game 1.

Une nouvelle prestation largement insuffisante de la part du duo Butler/Adebayo, donc, en grande difficulté dans cette série car incapable de peser efficacement dans la peinture, comme il en a l’habitude.

« Ils ont réussi à imposer rapidement leur volonté et leur détermination », soulignait Jimmy Butler la nuit dernière, à propos de la recette miracle des Bucks. « Donc peut-être que nous devons, nous aussi, imposer davantage notre volonté et notre détermination, pour gagner un peu plus en agressivité. »

« Je pense que nous devons juste bien choisir nos positions de shoot », expliquait quant à lui Bam Adebayo. « Nos tirs ne tombent pas dedans en ce moment. Mais il faut simplement continuer à se rendre à l’entraînement, à la salle et à prendre nos tirs, encore et encore. »

Rebond attendu pour Miami

Autre domaine dans lequel Miami a déchiré dans ce Game 2 : la lutte au rebond. Dominés 61 à 36 sous les panneaux, les joueurs floridiens ont surtout accordé 21 rebonds offensifs (!) à Milwaukee, résultant sur 23 points en « seconde chance » pour la franchise du Wisconsin.

« Cela va devoir changer. Point barre », annonçait sèchement Erik Spoelstra. « Il y a beaucoup de raisons différentes [qui justifient ce problème]. Mais la première d’entre elles concerne l’intensité physique, quand le ballon se trouve dans les airs ou au sol. Nous devons faire beaucoup mieux à ce niveau. »

Pour y remédier, le coach du Heat pourra notamment s’appuyer sur toute la combativité et la dureté de Dewayne Dedmon. Recruté courant avril, le pivot de 31 ans a été l’un des rares joueurs de la franchise de South Beach à surnager la nuit dernière, compilant 19 points et 9 rebonds en 21 minutes.

« J’ai trouvé qu’il nous avait apporté des minutes de qualité », jugeait ainsi Erik Spoelstra qui, sur certaines séquences, a utilisé son intérieur aux côtés de Bam Adebayo, pour une raquette de grande taille. « Son énergie s’est faite ressentir des deux côtés du terrain. Il se retrouve assez souvent au bon endroit, au bon moment. »

Un Game 3 d’ores et déjà vital

Étonnamment, tandis que Bam Adebayo « ne [s’attendait] assurément pas à être mené 2-0 en playoffs« , Jimmy Butler voit quant à lui d’un assez bon œil la tournure prise par cette série…

« Nous sommes menés 2-0 et je suis excité [par cette situation] car nous allons avoir la possibilité de savoir de quoi nous sommes faits. Et nous allons avoir l’opportunité de rejouer et revenir à 2-1 », confiait après coup le leader de Miami.

De son côté, à l’image de ses joueurs, Erik Spoelstra est déjà tourné vers le Game 3, prévu jeudi soir en Floride, devant 17 000 spectateurs. Un Game 3 qui déterminera, à coup sûr, les chances futures de son équipe face à des Bucks revanchards.

« Nous allons nous remettre au travail, car ce sont les playoffs », concluait le coach du Heat. « Tous les matchs valent la même chose, que vous perdiez d’une seule possession ou que vous perdiez de cette façon [de -34, ndlr]. Mais nous devrons être meilleurs, c’est certain. »