Draft 2021 : la dernière pépite de Cholet, Yoan Makoundou, va tester sa cote

Dans la lignée des Antoine Rigaudeau, Mickaël Gélabale, Nando De Colo, Rodrigue Beaubois ou encore Kevin Séraphin et Rudy Gobert, Cholet Basket va encore voir un de ses petits prodiges quitter le cocon lors de la prochaine intersaison. Il s’agit de Yoan Makoundou (2m06, 20 ans), révélation de la saison, qui va inscrire son nom à la prochaine Draft NBA, pour tâter le terrain probablement.

Élu meilleur espoir de la FIBA Champions League, à 10 points et 5 rebonds de moyenne, Yoan Makoundou va donc surtout tester sa cote. Si jamais il sent qu’il a peu de chances d’être choisi, il aura jusqu’au 19 juillet pour se retirer, et aura encore l’opportunité de s’inscrire à la Draft NBA la saison prochaine. Selon son agent Jérémy Medjana, le jeune ailier cherche en tout cas un nouveau point de chute, afin d’avoir plus de temps de jeu et d’exposition.

Un club turc serait déjà sur les rangs pour attirer l’explosif ailier de Cholet. Le natif de Melun aura en tout cas une belle opportunité de progresser au contact de l’Équipe de France, ayant été choisi parmi les « sparring partners » des Bleus dans le cadre de la préparation aux Jeux olympiques de Tokyo.

Son énorme dunk en Pro A

Ses highlights en Champions League