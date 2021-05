Un Bryn de folie

Même si les Bucks avaient pris le match par le bon bout, c’est lui qui a mis KO le Heat avec ses 3-points. À défaut d’être le MVP de la nuit, Bryn Forbes est la torche humaine de la soirée avec ses 22 points à 6/9 à 3-points dans la facile victoire des Bucks face à Miami.

On retiendra bien évidemment son coup de chaud dès son entrée en jeu en premier quart-temps avec 14 points à 4 sur 4 à 3-points. Dans son sillage, Milwaukee prend 26 points d’avance (46-20) après douze minutes, et la franchise égale carrément un record à 3-points avec 10 réussites derrière l’arc.

« Si mon gars a la main chaude, je vais le servir » résume Jrue Holiday, auteur de 15 passes. « Il ne loupait rien, à ce moment-là, on a décidé que tout devait passer par lui, simplement pour voir ce que ça allait donner. »

À la pause, Bryn Forbes en est déjà à 19 points en… 12 minutes ! « Il s’agit davantage d’une question de rythme, et lorsqu’on entre sur le terrain, on essaie de le trouver » explique l’ancien Spur sur son coup de chaud. « Après mes deux premiers tirs, je me sentais bien et alors ça tombe exactement où on le souhaite. »

Surnommé le « lance-flammes »

Largement dominés l’an passé par le Heat, les Bucks avaient décidé de changer ses arrières à l’automne, recrutant Jrue Holiday et donc Bryn Forbes, et les deux ont été décisifs cette nuit. Ce n’est plus le même Milwaukee que l’an passé, et le Heat n’a pas encore trouvé la clé pour faire la différence.

« Je pense que le plus important ce soir, c’est la manière avec laquelle on a fait circuler le ballon » poursuit Bryn Forbes. « J’ai trouvé qu’on faisait tourner la balle, on posait de gros écrans… C’est aussi grâce à la défense. On a réussi de gros stops, on a insisté sur jeu de transition, et simplement trouver des tirs. ».

Héros du premier match, Khris Middleton n’est pas surpris par la performance de son coéquipier. « On sait ce qu’il apporte chaque soir. Pas uniquement du tir extérieur car il peut aussi aller au cercle. Il s’est révélé sur la fin de saison, et surtout dans cette série. »

Surnommé le « lance-flammes » par ses coéquipiers, Bryn Forbes savait qu’il y aurait des opportunités aux Bucks et c’est pour cette raison qu’il avait opté pour Milwaukee lors de la dernière intersaison. Un choix qu’il ne regrette évidemment pas : « C’est génial d’être dans cette position, et ça a beaucoup compté dans mon choix de venir ici. »