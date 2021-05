Stephen Curry, l’ennemi public numéro 1 des Lakers

C’est sans conteste l’affiche des barrages la plus alléchante. Les Lakers de LeBron James, champions en titre, face aux Warriors, rois de l’Ouest entre 2015 et 2019, de Stephen Curry.

Il y aura des All-Stars, des champions, des MVP et des meilleurs défenseurs de l’année sur le parquet, mais tous les regards seront tournés vers Stephen Curry. Le meneur des Warriors a terminé meilleur marqueur de la ligue avec 32 points de moyenne et si Golden State veut faire tomber Los Angeles, il devra encore être divin.

Un « effort collectif » face au « meilleur shooteur de l’histoire »

« On sait qui est le plus dangereux chez eux : c’est Curry », déclare Anthony Davis pour ESPN. « On doit faire notre maximum pour le contenir. Ce sera un effort collectif, et pas seulement celui de la pression des extérieurs. On doit s’assurer d’avoir toujours un œil sur lui, de toujours être concentré. »

Le MVP 2015 et 2016 arrive au « play-in » avec le vent dans le dos. Depuis début avril, soit 23 matches, il tourne à 37.1 points de moyenne à 49% de réussite au shoot et 43% à 3-pts (6.5 paniers primés par rencontre) !

« C’est le meilleur shooteur de l’histoire », assure Dennis Schroder. « Donc n’importe quel shoot, dès qu’il passe le milieu de terrain, est un bon tir pour lui. On doit lui rendre les choses difficiles, lui rentrer dedans et limiter ses 3-pts. »

Durant la saison régulière, les Lakers avaient réussi à éviter les coups de chaud de Curry. En trois matches, le triple champion n’avait compilé que 23 points de moyenne, à 42% de réussite au shoot et 35% à 3-pts. LeBron James et compagnie auront autant besoin de le surveiller que Steve Kerr aura besoin de trouver des solutions pour lui offrir de l’air et des bons tirs.

La meilleure défense de la NBA

« On s’attend à ce qu’ils mettent tout en œuvre contre Stephen », commente le coach des Warriors. « Plusieurs défenseurs, plusieurs matchups, des prises à deux. On a déjà tout vu, Curry le premier. Draymond Green sera probablement la clé : contre ce qu’ils vont envoyer à Curry, Draymond aura une réponse, avec un écran, un main-à-main. »

Pour les Lakers, il s’agira aussi de prouver que leur défense est bien la meilleure de la NBA. Malgré ce passage en « play-in », LeBron James et ses coéquipiers ont fini la saison avec 104 points encaissés en moyenne sur 100 possessions. Aucune équipe n’a fait mieux cette saison.