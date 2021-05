Al Horford et le Thunder sur la même longueur d’ondes

Remisé au bout du banc depuis la fin mars, Al Horford sait que son avenir proche ne s’inscrit pas dans le projet de reconstruction, du sol au plafond, du Thunder.

Néanmoins, la franchise a, selon lui, parfaitement géré la situation, mettant en place un programme pour que son intérieur vétéran reste en forme. Surtout, Al Horford a confirmé dans son « exit interview » qu’il savait par avance qu’il pourrait bien être arrêté en cours de saison si le Thunder n’était pas suffisamment compétitif.

« On a très bien communiqué depuis mon arrivée et jusqu’à maintenant, mais une fois que Shai a été blessé, ça a soulevé la question un peu plus tôt que prévu », précise ainsi Al Horford sur ESPN. « On a bien compris que l’équipe voulait faire jouer les jeunes et voir leur progression. De mon côté, on voulait voir ce qui était le mieux pour ma santé et faire ce qui m’aiderait à être dans la meilleure situation possible pour être capable de jouer à haut niveau pour de nombreuses années. »

Avec encore deux saisons dans son contrat, à hauteur de 53 millions de dollars, Al Horford et le Thunder devraient sans aucun doute chercher un nouveau point de chute à l’ancien double champion de Florida, voire un « buyout ». En attendant, Oklahoma City reste très proche, et très protecteur, de ses joueurs…

« Je suis sûr que je vais discuter avec l’équipe pour trouver la meilleure solution »

« Al est dans l’équipe, il est dans notre effectif », confirme Mark Daigneault. « Notre staff a fait du bon boulot pour le garder en grande forme avec un programme adapté dans lequel ils l’ont accompagné du mieux possible. Il est encore avec nous et on sera à ses côtés pendant l’intersaison, comme on le sera pour tout le groupe. »

Avec 14 points, 7 rebonds et 3 passes de moyenne, Al Horford a en tout cas prouvé qu’il lui restait du basket plein les mains. À 34 ans, il peut encore rendre de fiers services à un prétendant au titre ou au moins à une équipe plus ambitieuse la saison prochaine. Mais son salaire reste un sérieux frein…

« Je suis sûr que je vais discuter avec l’équipe pour trouver la meilleure solution. C’est une conversation qui, quand elle surviendra, se fera avec l’équipe et Sam [Presti, le GM] d’abord, et on verra où ça nous mène. J’ai vraiment été très impressionné par la franchise et tous les moyens qu’elle déploie pour ses joueurs. »