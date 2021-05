Télévision : Marv Albert annonce son départ à la retraite

« Il n’y a pas de voix plus étroitement associée au basket NBA que celle de Marv Albert ». C’est par ces mots qu’Adam Silver a salué le départ à la retraite du commentateur emblématique de la NBA. Ce dernier a débuté sa carrière en 1965 auprès des New York Rangers (NHL) avant de devenir le commentateur attitré des Knicks de 1967 à 2004 puis d’officier jusqu’à ce jour sur TNT.

Présenté comme « la voix du basket », avec son « Yes ! » comme marque de fabrique, mais aussi cet inoubliable « »What A Spectacular Move By Michael Jordan« , Marv Albert commentera sa dernière campagne de playoffs qui s’achèvera en finale de la conférence Est avant de passer la main, à l’âge de 80 ans.

« Mes 55 années de diffusion de la NBA ont filé à toute allure et j’ai eu la chance de travailler avec tant de personnes merveilleuses et talentueuses. Maintenant, je vais avoir l’occasion d’affiner mes compétences en jardinage et travailler sur mes danses de salon », a-t-il déclaré.