En serrant les dents, Bradley Beal a gardé le meilleur pour la fin

Bradley Beal a été héroïque à l’occasion du dernier match de la saison régulière face aux Hornets, avec la 8e place de la conférence Est en ligne de mire. Toujours touché à l’ischio-jambier de la cuisse gauche, le leader des Wizards a pris la décision de jouer à l’issue de l’échauffement, même si les premières minutes ont clairement montré qu’il était loin de son meilleur niveau, grimaçant après chaque contact et courant parfois avec difficulté. Après un quart-temps, il pointait ainsi à 0/6 au tir, pour cinq petits points à la pause…

« J’avais pris la décision de jouer, donc je ne pouvais pas revenir là-dessus et commencer à cogiter. Le plus important était de ne pas être égoïste, et de penser à l’équipe, donc j’ai changé ma mentalité en me disant que j’étais là et que j’allais faire ce que je pouvais pour aider mon équipe à gagner, être agressif à chaque moment », a-t-il détaillé. « Je suis un dur au mal, mais mon corps est clairement abîmé, mon ischio n’est pas à 100%. Je savais à quel point ce match était important, pour moi, mes coéquipiers et je ne pouvais pas les laisser tomber. J’ai manqué un peu plus d’une semaine, donc je voulais être avec eux. Même si je ne suis pas à 100%, je peux toujours représenter une menace, un leurre. Je suis chanceux que nous ayons pu un trouver un moyen de revenir en équipe et de prendre la victoire. On a la 8e place, c’est ce qu’on voulait. Maintenant il faut encore gagner mardi ».

Un final époustouflant

Après le repos, Bradley Beal est apparu plus agressif, claquant un « stepback » à 3-points à un moment important, alors que son équipe comptait 13 points de retard en fin de troisième quart-temps. Il s’est ensuite rapproché du panier pour être plus efficace et accompagner Russell Westbrook dans ce « comeback » victorieux pour Washington.

On retiendra notamment ses trois layups inscrits avec détermination, symbole d’un leader investi malgré la douleur.

« Je ne vois pas ce que je peux dire pour refléter la ténacité de Brad », a confié Scott Brooks. « Il est très habile et athlétique, mais depuis quatre ans que je suis ici, je peux dire qu’il n’y a pas beaucoup de gars qui ont sa force mentale, sa concentration et sa détermination. Il a été mis dans une position très, très difficile avec nos blessures au cours des trois dernières années et il a dû vraiment diriger notre groupe par lui-même. Maintenant, il a un partenaire. Mais cette force mentale qu’il a, elle s’est manifestée sur ce match ».

Jamais content de sortir

Auteur de 25 points (8/27 au tir) en 34 minutes, l’arrière a semblé à la limite de la rupture par moments. D’un autre côté, il a clairement affiché sa frustration les fois où Scott Brooks l’a sorti du match.

« Une chose que je sais sur Brad, c’est que je ne le regarde pas quand je le sors des matchs parce que je sais qu’il est en colère, et il est en colère contre moi parce qu’il veut jouer. J’essayais de rester dans notre plan structuré avec un peu de marge de manœuvre », a ainsi détaillé le technicien de Washington.

L’avenir dira s’il aura à payer cet effort au prix fort sur le plan physique. Les Wizards ont en tout cas eu la garantie, une fois de plus, que Bradley Beal était prêt à tout donner pour son équipe, et il devrait donc continuer à le faire sur les prochaines échéances… tant qu’il tiendra debout.

« Vous appréciez les gars comme lui et ne prenez pas son talent, son mental, quoi que ce soit pour acquis. Il veut gagner, et il le veut vraiment », a pour sa part rappelé Russell Westbrook.