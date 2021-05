Podcast Hype X Basket USA | Monty Williams est-il le meilleur coach de l’année ?

S’il est de coutume d’attribuer ce trophée de Coach Of The Year à l’entraîneur d’une équipe très bien classée, cette saison, la lutte s’annonce plus ouverte que jamais car les surprises n’ont pas manqué. On pense ainsi à Tom Thibodeau qui a mené les Knicks à une épatante 4e place à l’Est, à James Borrego qui mène les modestes Hornets jusqu’au « play-in », ou encore Nate McMillan qui a transformé les Hawks en une demi-saison.

Ils sont les outsiders derrière des ténors comme Quin Snyder, Doc Rivers ou encore Mike Malone. C’est peut-être entre ces deux catégories que se trouve le vainqueur, en l’occurrence Monty Williams puisque la deuxième place de Phoenix est une vraie surprise.

C’est le sujet de notre podcast du week-end, qui marque le début de nos bilans pour les trophées individuels.