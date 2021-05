Jimmy Butler, chipeur hors pair

C’est un petit événement qui va se produire à l’issue de la dernière journée de la saison régulière ce dimanche : un joueur du Heat va être sacré meilleur intercepteur de la ligue et il s’agit évidemment de Jimmy Butler.

Avec 2.08 interceptions en moyenne, c’est la première fois que le « swingman » dépasse les deux ballons volés par match sur l’ensemble d’une saison. « Il faut se placer sur les lignes de passe, rendre leurs passes difficiles, contester chaque tir »…. À l’écouter en parler, ce serait presque facile de devenir meilleur intercepteur de la ligue !

Pour Erik Spoelstra, au-delà du fait que son joueur majeur soit toujours prêt à se sacrifier pour le bien de l’équipe, cette distinction permet de mettre en lumière son intelligence de jeu avec une autre perspective, ainsi que sa force mentale et son sens du défi. Des éléments indispensables pour être un bon défenseur.

« Il y a beaucoup de choses uniques à propos de JB en tant que défenseur et beaucoup d’entre elles peuvent être contradictoires », a expliqué Erik Spoelstra. « Les fans voient peut-être le fait qu’il est en tête de la ligue aux interceptions mais pas certaines astuces qu’il utilise lorsqu’il se trouve sur une ligne de passe, des trucs qu’on ne voit pas avant que cela ne se produise. Il a une grande capacité d’anticipation et il est très rapide pour fermer les espaces. Mais il est aussi de la vieille école. Il suffit de l’aligner contre le meilleur joueur de l’autre équipe, en face-à-face, et il va relever le défi. Quels que soient vos schémas défensifs, il est très discipliné, comme il l’a été au cours de sa carrière. Il a été capable de s’adapter et de trouver un moyen d’avoir un impact ».

Pas loin du compte dans la course au MVP

Jimmy Butler avait donné le ton en réalisant un record à 7 interceptions lors du premier match de la saison face à Orlando. C’est la huitième saison de suite que Jimmy Butler dépasse les 100 interceptions, plus longue série en cours avec James Harden, qui va voir la sienne prendre fin ce jour.

Cette distinction pourrait également le propulser dans le meilleur cinq défensif de la saison, comme ça avait été le cas pour Ben Simmons, meilleur intercepteur de la ligue, en 2019/20. Pour ce qui est du titre de MVP en revanche, le leader floridien part de trop loin. Un regret pour Erik Spoelstra alors que « Jimmy Buckets » a manqué 19 matchs cette saison, notamment en raison des protocoles sanitaires en place.

« Je pense que si nous avions une année complète, notamment au niveau santé, Jimmy Butler, dans mon esprit, aurait dû être dans ce débat pour le MVP. Je pense que son jeu continue de se développer. C’est un « winner », un joueur à l’ancienne, un gars qui a vraiment un impact sur le jeu des deux côtés du terrain. Il le fait vraiment. Ce ne sont pas que des paroles. Il a autant d’impact sur le côté défensif que sur le côté offensif ».