Pas d’impasse pour Evan Fournier et Jayson Tatum

La saison a été chaotique dans les rangs de Boston, et même si la 7e place est désormais assurée, il n’est pas question de balancer les deux derniers matchs de saison régulière. Malgré près de cinq mois de compétition, les Celtics n’ont toujours pas de certitudes et vont profiter de chaque seconde pour retrouver un brin de confiance.

« Les gens peuvent dire que ces matchs n’ont pas autant d’importance que les autres, peu importe. Nous avions besoin de nous sentir bien », a confirmé Brad Stevens après la victoire à Minnesota. « Nous avions besoin de remporter une bonne victoire après avoir bien joué et il était vraiment important que lorsque nous allions reprendre cet avion aujourd’hui, nous nous sentions un peu mieux qu’à l’aller, avec la bonne mentalité. Nous avons pris en compte ce que nous avons dit hier à l’entraînement, à savoir que nous devions adopter la bonne attitude en défense et en attaque et terminer le match. Je les ai donc fait entrer pour qu’ils finissent le match ».

Les deux joueurs en question sont Jayson Tatum et Evan Fournier, qui ont donc été les grands artisans de ce succès avec respectivement 26 points et 18 points. En l’absence de Jaylen Brown sur cette fin de saison, la cohésion entre les deux sera l’une des clés de la réussite des Celtics en « postseason ».

Des automatismes à travailler…

« Je pense qu’Evan, à chaque fois qu’il a été sur le terrain après avoir eu le Covid, a été bon. C’est comme s’il était un peu plus à l’aise à chaque fois. Jayson aime jouer, il aime la compétition et il aime faire partie de tout ça, donc je pense que c’est une bonne chose qu’ils aient décidé de jouer », a ajouté Brad Stevens.

Il ne faut pas oublier non plus que le Français n’a pu jouer que 15 matchs avec sa nouvelle équipe… Toutes les minutes sont donc bonnes à prendre.

« Chaque fois que j’ai la chance de jouer avec Jayson, Kemba, tous les gars clés de cette équipe, c’est une opportunité pour moi de comprendre leurs spots, leurs tendances, ce qu’ils aiment faire, comment je peux les aider », a précisé Evan Fournier. « En particulier Jayson, dans ses situations d’isolation, comment je peux être un shooteur d’élite à côté de lui et lui donner plus d’options. Nous en avons parlé un peu à la mi-temps. Il y avait une situation où je devais couper pour lui procurer un peu plus d’espace, et je dois continuer à travailler là-dessus ».

L’opération a été un succès car les autres joueurs mis davantage à contribution en ont également profité pour faire le plein de confiance, de Luke Kornet (6 points, 7 rebonds, 4 contres) à Romeo Langford (8 points), en passant par Aaron Nesmith (9 points), Payton Pritchard (11 points, 4 interceptions) ou Tremont Waters (14 points, 7 passes).

« Je savais que beaucoup de nos joueurs n’étaient pas en mesure de jouer, ce qui signifiait que beaucoup d’autres auraient une opportunité. Nous y sommes allés avec un groupe différent, et tout le monde a eu une chance de bien jouer », a apprécié Jayson Tatum. « C’était en quelque sorte la raison pour laquelle je voulais jouer. Juste pour entrer dans un rythme, se sentir bien dans notre peau et avoir un match où nous avons l’impression d’avoir bien joué, quel que soit le résultat ».