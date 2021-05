Les Warriors abordent le final face aux Grizzlies comme un vrai match de playoffs

Pour Steve Kerr, l’équation est simple : « On doit gagner deux de nos trois prochains matches. » Si son équipe y parvient, elle sera bien au rendez-vous du premier tour des playoffs. Les Warriors se retrouvent en effet face à de multiples scénarios à l’issue desquels il leur faudra nécessairement s’imposer à deux reprises.

Avant de penser au « play-in », les Californiens jouent un dernier match capital ce soir face aux Grizzlies, qui partagent le même bilan (38 victoires – 33 défaites) et exactement le même destin.

Le coach des Warriors le voit comme « un match de playoff. On doit en gagner deux avant d’en perdre deux. C’est ce à quoi se résument les trois prochains matchs. Comme une mini-série du début des années 1980. »

L’enjeu est clair : le vainqueur terminera à la 8e place et affrontera le 7e, autrement dit soit les Blazers ou les Lakers. Le perdant en revanche devra repousser les Spurs, les derniers qualifiés du « play-in » et équipe en totale méforme.

Techniquement, les Grizzlies et les Warriors pourraient donc se jouer à nouveau dans la dernière manche de ce mini-tournoi qualificatif. L’emporter ce soir permettra également de s’offrir un avantage du terrain sur le 9e et le 10e pour l’ultime duel. Bref, les scénarios sont aussi nombreux que les enjeux.

Stephen Curry impatient et curieux

Pour Steve Kerr, c’est ce qui plaît aux deux leaders de l’équipe, Stephen Curry et Draymond Green. « Ils sont impatients. Ça va être vraiment sympa de les voir se battre et guider nos jeunes », décrit le coach, dont la formation n’a plus connu de tels enjeux depuis les playoffs 2019.

Évoquant notamment les progrès effectués en cours de saison par Jordan Poole, Juan Toscano-Anderson et Mychal Mulder, le coach dit avoir « toute la confiance du monde » en eux.

Ceux-là pourront s’appuyer sur l’expérience de Stephen Curry qui sait que ce genre de rendez-vous « exige un autre niveau de concentration et d’attention aux détails sur chaque possession, c’est la chose que vous ne pouvez pas négliger ». Le meneur est d’ailleurs très curieux de participer à cette compétition atypique, qui « ressemble techniquement aux playoffs mais en jouant une équipe différente à chaque match ».

Le leader des Warriors n’a d’ailleurs pas d’avis tranché sur l’éventuelle pérennité de ce format. « Je ne sais pas ce qu’il en sera à l’avenir mais je suis certain que ces matches seront très regardés. Dès lors qu’il est question d’attirer l’attention sur les matches, c’est positif. Ce sera intéressant de voir si cela dure au-delà de cette année, lorsque nous reviendrons à 82 matches. Je n’y crois pas mais c’est ainsi cette année. Si vous arrivez à un basket dynamique et divertissant, dans n’importe quelle situation, c’est bon pour la ligue. »