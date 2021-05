Le MVP de la nuit | Le Poole aux oeufs d’or

Stephen Curry et Klay Thompson ont fait des petits, et ils s’appellent Mychal Mulder et Jordan Poole. Face aux Pelicans, les deux arrières compilent un 11/22 à 3-points, et si Mychal Mulder a été le plus chaud derrière l’arc, Jordan Poole a été plus complet avec ses 38 points, 6 passes et 4 rebonds, mais aussi plus décisif puisque c’est lui qui inscrit le lay-up à 20 secondes de la fin, puis les lancers de la victoire (125-122). Le tout alors qu’il s’était tordu une cheville en troisième quart-temps…

« Il est revenu sur le terrain en feu » témoigne Mychal Mulder. « Je pense que ça en dit long sur sa dureté, son caractère et sa détermination à gagner. Il a ça en lui, et c’est impressionnant. »

Auteur de son record en carrière, Jordan Poole reste sur trois matches de suite à 20 points et plus, et c’est la première fois qu’il franchit la barre des 30 points. Pourtant, sa cheville semblait mal en point lorsqu’il a quitté ses coéquipiers au début de la deuxième mi-temps.

Le futur 6e homme des Warriors ?

« On est toujours effrayé quand quelqu’un est au sol avec une entorse de la cheville, car on ne sait pas si c’est grave » rappelle Steve Kerr. « Heureusement, ça ne l’était pas, mais j’étais surpris qu’il puisse revenir en jeu. »

Sous les yeux d’un duo Curry-Green ultra enthousiaste dans le « money time », Jordan Poole a assumé ses responsabilités d’un soir, et il n’a pas tremblé au moment de mettre ses deux lancers. Le tout au son des « MVP, MVP » du Chase Center ! « C’est juste super que les fans soient de retour pour ressentir cette énergie. C’est le genre de chose à laquelle on rêve quand on est gamin » a réagi Poole après la rencontre.

Quant à Steve Kerr, il l’imagine déjà dans un rôle de 6e homme pour les années à venir… « Quand on pense à l’avenir, on l’imagine comme 6e homme. Je pense qu’il est capable de marquer 20 points par match dans ce rôle. »