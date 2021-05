Miles Bridges disponible avant le « play-in » ?

En difficulté depuis plusieurs jours, avec leurs quatre défaites en cinq matchs, dont une série de trois revers consécutifs, les Hornets devraient pouvoir compter sur Miles Bridges ce week-end, dont le retour est attendu pour dimanche, pour le dernier match de saison régulière.

Éloigné des terrains depuis le 2 mai dernier, car bloqué par le protocole sanitaire de la ligue, Miles Bridges viendrait ainsi renforcer son équipe, privée de Gordon Hayward depuis le 2 avril, pour ce dernier déplacement chez les Wizards, décisif dans la course à la 8e place de la conférence Est.

Parmi les joueurs les plus réguliers des Hornets depuis avril, avec 19.3 points, 7.0 rebonds et 2.9 passes de moyenne en 18 matchs, avec de jolis pourcentages de réussite (52% aux tirs, 45% à 3-points et 83% aux lancers), Miles Bridges ne sera évidemment pas de trop afin d’épauler ses coéquipiers, dans leur fin de saison au couteau.

Reste à savoir si le spectaculaire ailier de 23 ans parviendra à retrouver rapidement son rythme et ses sensations, après sa contamination au Covid-19. Comme l’avait laissé entendre son coach James Borrego mercredi, il devrait en tout cas être utilisé prudemment lors de sa reprise.