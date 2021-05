Quatre ans plus tard, les Hawks savourent leur retour en playoffs

Que de chemin parcouru par les Hawks ! Après avoir côtoyé les sommets de la conférence Est sous les ordres de Mike Budenholzer, avec notamment quatre qualifications consécutives pour les playoffs entre 2014 et 2017, ils avaient ensuite redécouvert les bas-fonds du classement, des saisons 2017/18 à 2019/20.

Ce qui a notamment permis à Atlanta de récupérer via la Draft Trae Young, John Collins, De’Andre Hunter, Kevin Huerter, Cam Reddish ou encore Onyeka Okongwu. Des membres désormais clés de la rotation actuelle de la franchise, qui symbolisent à merveille le renouveau de cette dernière.

Une reconstruction lente mais réussie

Ne restait alors plus qu’aux dirigeants des Hawks, Travis Schlenk en tête, d’entourer ce noyau de jeunes avec des joueurs d’expérience et un coach à poigne. Ce qu’ils sont finalement parvenus à faire, en récupérant depuis un an Clint Capela, Danilo Gallinari, Lou Williams, Bogdan Bogdanovic, Tony Snell et Solomon Hill, tout en nommant Nate McMillan sur le banc, en remplacement du pédagogue Lloyd Pierce.

Et quatre ans après sa dernière participation aux playoffs, Atlanta fait donc officiellement son retour dans le Top 8 de sa conférence, sans même devoir passer par la case « play-in ». Un soulagement pour Trae Young, présent tout au long du processus de reconstruction de sa franchise et qui va enfin pouvoir découvrir les playoffs.

« En tant que fan de ce sport, qui l’observe de loin, vous ne pouvez pas nécessairement voir tout ce que traversent ces équipes qui se reconstruisent », confie le meneur All-Star. « Vous ne pouvez pas voir l’envers du décor quand vous perdez, le sentiment qu’il y a derrière une défaite et lorsque vous ne pouvez pas participer aux playoffs. Et c’est vraiment difficile. Donc savoir à quel point c’est compliqué de se trouver dans cette position et de devoir littéralement tout reconstruire pour en arriver là, cela rend cet accomplissement encore plus gratifiant. Mais nous ne sommes pas encore satisfaits et rassasiés. »

Nate McMillan, le dernier ingrédient qu’il manquait à Atlanta

En plus de Trae Young, l’un des autres grands artisans du retour au premier plan des Hawks, c’est évidemment Nate McMillan. Assistant en début de saison, celui-ci a été nommé début mars à la place de Lloyd Pierce, viré pour ses résultats en dents de scie. Et depuis son changement de coach, Atlanta est passé d’un bilan de 14 victoires et 20 défaites à un bilan de 39 victoires et 31 défaites.

Un joli 25-11 pour Nate McMillan donc, directement élu Coach du mois de mars, et qui a rapidement su se faire accepter par son groupe, dont il a tire le meilleur. Renvoyé par les Pacers juste après les playoffs 2020, le nouvel entraîneur des Hawks ne cesse ainsi de redorer son image en Géorgie.

« L’un de nos objectifs est accompli », livrait-il sobrement, après le succès face aux Wizards. « Quand j’ai été nommé à la place de Lloyd [Pierce] cette année, c’était l’objectif de cette franchise que de passer au niveau supérieur et de retrouver les playoffs. Et ce soir, nous l’avons fait. Désormais, nous avons la possibilité de décrocher l’avantage du terrain, donc on a encore du travail devant nous, mais les joueurs ont fait du bon boulot. Ils sont unis, ils jouent bien, ils sont solides des deux côtés du terrain, ils ont confiance en chacun. Tous ces joueurs sont montés d’un cran et ont relevé ce défi. Et je suis enchanté de pouvoir faire partie de cet accomplissement. »

Les Hawks, futurs coupeurs de têtes à l’Est ?

Parmi les collectifs les plus denses de la ligue, Atlanta rêve maintenant de pouvoir décrocher l’avantage du terrain au premier tour, alors que quasiment 45% de la capacité de la State Farm Arena pourra être remplie en playoffs. Mais le plus important pour Trae Young, c’est que son équipe soit enfin respectée à sa juste valeur.

« J’avais l’impression que mes coéquipiers et moi n’obtenions pas la reconnaissance que nous méritions [jusqu’à présent] », estime ainsi le meneur de 22 ans, à l’Associated Press. « Mais tout vient avec les victoires, et c’est ce que nous faisons désormais. […] Cela montre que nous en avons toujours été capables, mais que nous avions juste besoin de croire en chacun, d’aller sur le terrain, de jouer et de le faire. »