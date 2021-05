S’ils vont en playoffs, les Hawks accueilleront plus de 7 000 spectateurs

À trois semaines du début des playoffs, l’avantage du terrain pourrait reprendre tout son sens avec l’augmentation progressive du nombre de spectateurs autorisés dans les différentes salles NBA. Sur leur site officiel, les Hawks viennent par exemple d’annoncer qu’ils pourront accueillir jusqu’à 7 625 personnes à la State Farm Arena, en cas de qualification en playoffs. Une autorisation délivrée en accord avec l’État de Géorgie.

Bien embarqués pour franchir l’obstacle de la saison régulière pour la première fois depuis l’exercice 2016/17, les coéquipiers de Trae Young sont pour le moment autorisés, depuis début mars, à accueillir 3 000 personnes dans leur enceinte. Soit un peu moins de 20% de la capacité maximale de la State Farm Arena. En playoffs, ce nombre grimpera donc à près de 45%.

Sous réserve, bien sûr, qu’ils s’y qualifient. Actuellement 5e de la conférence Est, avec un bilan de 35 victoires et 30 défaites, Atlanta compte un match et demi de retard sur les Knicks, 4e, soit la dernière équipe à disposer de l’avantage du terrain au premier tour des playoffs. Mais la franchise géorgienne possède, dans le même temps, un seul match d’avance sur les Celtics, 7e, et donc contraints de disputer le « play-in » de fin de saison.

Un « kop » de vaccinés

« Nous sommes ravis et excités de pouvoir accueillir, en toute sécurité, davantage de fans à la State Farm Arena, en vue des playoffs », confie Steve Koonin, le président de la franchise. « Un pourcentage important de notre organisation, de notre coaching-staff et de nos fans a été vacciné et tous sont impatients de soutenir notre équipe, alors que [nous sommes sur le point d’atteindre] les playoffs pour la première fois en quatre ans. »

Par ailleurs, les Hawks ont annoncé en prime qu’une zone de la State Farm Arena sera réservée à 500 spectateurs vaccinés qui, après avoir prouvé qu’ils l’avaient bien été, pourront se rassembler côte à côte sans que la distanciation sociale ne soit respectée. Les masques resteront, en revanche, obligatoires dans l’enceinte, tandis que des parois en plexiglas seront installées derrière le banc des joueurs, pour plus de sécurité, car des sièges seront rajoutés à proximité du parquet.