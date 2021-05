Dans la douleur, les Lakers célèbrent leur bannière de champion en dominant les Rockets

Dans le premier quart-temps, des Rockets décomplexés prennent le meilleur départ, agressant la raquette de Lakers apathiques en défense et privés d’Anthony Davis, en plus de LeBron James.

Les champions en titre parviennent néanmoins à recoller collectivement, grâce à un cinglant « run » de 14-0. À leur aise offensivement et bien plus concentrés que plus solides défensivement, Los Angeles compte du même coup une dizaine de points d’avance après douze minutes, pendant que Houston peine à s’accrocher avec sa « second unit » (34-26).

Dans le deuxième quart-temps, emmenés par un duo Talen Horton-Tucker – Montrezl Harrell dominateur dans la peinture, les Lakers conservent les commandes, et se détachent même davantage. Toute l’énergie déployée par les agressifs et bondissants Rockets ne suffit pas, jusqu’à ce que les shooteurs texans (Armoni Brooks en tête) ne ramènent Houston à une possession, avec un « run » de 14-4. En réaction, Los Angeles se fait ensuite violence avec Kyle Kuzma et Andre Drummond, afin de disposer malgré tout d’un petit matelas d’avance, à la mi-temps (59-53).

Au retour des vestiaires, la rencontre s’équilibre entre des Lakers qui s’appuient principalement sur Andre Drummond en attaque, mais qui doivent composer en défense avec le réveil de Kelly Olynyk, omniprésent côté Rockets (16 points dans le quart-temps !). En dépit des efforts de Markieff Morris et Kyle Kuzma, Los Angeles peine à remettre un coup d’accélérateur pour reprendre de l’air au tableau d’affichage, en raison notamment d’un Armoni Brooks toujours aussi adroit à 3-points. Et à douze minutes de la fin, rien n’est fait dans cette confrontation (100-96).

Sans LeBron James et Anthony Davis, Kyle Kuzma prend ses responsabilités

Dans le dernier acte, Talen Horton-Tucker et les Lakers continuent d’attaquer avec réussite la peinture adverse, mais les Rockets s’accrochent tant bien que mal au score, avec DJ Augustin et Cameron Oliver. À l’approche du « money-time », puis à l’intérieur même de celui-ci, ce sont ensuite Montrezl Harrell et Kyle Kuzma qui se relaient pour alimenter le scoring côté californien, alors que Kenyon Martin Jr. leur répond du tac-au-tac côté texan, à deux minutes de la fin (121-116).

D’un 3-points, Jae’Sean Tate ramène Houston à -2, avant que Kenyon Martin Jr. ne réduise encore l’écart aux lancers. Coupable de pertes de balle préjudiciables dans ces derniers instants, Los Angeles voit carrément Kelly Olynyk redonner l’avantage aux siens, toujours aux lancers, à une vingtaine de secondes de la fin. Laissant ainsi Kyle Kuzma avec une possession pour repasser devant, qu’il ne manquera pas de concrétiser près du cercle. Un panier dont ne se relèveront finalement pas les Texans, qui perdent le ballon sur la possession suivante. Sur la ligne des lancers-francs, Talen Horton-Tucker peut donc terminer le travail (124-122).

Grand artisan de la victoire des Lakers, aux côtés d’Andre Drummond (20 points, 10 rebonds) et Kyle Kuzma (19 points, 10 rebonds, 7 passes), Talen Horton-Tucker (23 points, 10 passes) s’est avéré une nouvelle fois déterminant pour les « Purple & Gold », après son panier de la gagne contre les Knicks. En face, Kelly Olynyk (24 points, 6 rebonds, 8 passes) et Armoni Brooks (24 points) n’ont pas démérité, au même titre que Kenyon Martin Jr. (20 points, 10 rebonds, 3 contres).