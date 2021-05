Un rebond manqué lourd de conséquences pour les Knicks

Derrick Rose n’a pas pu cacher ses émotions après cette rencontre perdue en prolongation à Los Angeles, face aux Lakers. Surtout quand, comme lui, on a été au centre de la bataille dans ce « money time ».

« Demain, au lever, il faudra être amnésique », annonce-t-il pour The Athletic. « Mais pour le moment, je ne vais pas mentir : putain, ça fait mal. »

Le meneur des Knicks avait en effet donné l’avantage aux siens avant de faire une erreur en défense, au rebond, dans les ultimes secondes. Il est mal placé, derrière Wesley Matthews, ce qui permet au joueur des Lakers de prendre le rebond offensif et d’égaliser pour arracher la prolongation.

« Tout ce qu’on avait à faire, c’était de prendre ce dernier rebond », résume Tom Thibodeau. « Il faut rentrer dans le lard des gens, chacun doit bloquer un adversaire, c’est le plus important. C’est comme ça qu’on gagne les matches. On doit saisir l’intensité de ces fins de rencontre. On dit toujours qu’on doit défendre, prendre les rebonds et ne pas perdre de ballons. Si on néglige un de ces domaines, on va le payer. »

Un rebond, la chute et le bilan

Les Knicks ne peuvent pas seulement en vouloir à Derrick Rose pour cet oubli, car personne ne bloque non plus Anthony Davis. Et c’est collectivement qu’ils ont gâché une avance de dix points dans ce dernier quart-temps.

« Ça fait chier », déclare sans filtre Julius Randle au New York Post. « On s’est battu à fond, jusqu’à l’épuisement. Je sais que tout le monde s’est vidé. C’est le dernier match du road trip, contre une équipe qui vise le titre. J’estime que j’aurais dû conclure ce match. J’en ai eu l’opportunité. De plus, je n’étais pas très concentré sur ce rebond. »

Cette défaite est la troisième en six matches dans ce « road trip » à l’Ouest. Les Knicks reviennent donc à New York avec un bilan équilibré (victoires face aux Rockets, aux Grizzlies et aux Clippers, défaites face aux Nuggets, aux Suns et aux Lakers) mais surtout avec un goût amer dans la bouche.

« Je ne dirais pas que ce fut un succès », explique l’intérieur All-Star pour dresser le bilan de ce voyage à l’Ouest. « Je pense qu’on a eu l’opportunité de faire un 5-1. Et si je conclus bien, alors on fait 4-2. C’est pour moi, même si mes coéquipiers vont dire le contraire. En tant que leader, je dois conclure, donc j’assume seul. »